Jsou jednání prezidentských rivalů Babiše a Pavla nakonec vzorovou spoluprací při sestavování vlády?

Otazníky jsou stále okolo Filipa Turka v roli ministra zahraničí. Turkovy způsoby i slovník a jeho stopy na sociálních sítích jej jednoznačně diskvalifikují z vládní funkce, to je snad jasné všem, kromě Motoristů. A je jednoznačně Babišovým úkolem tuhle překážku vzniku vlády odstranit.
Když v pondělí dopoledne Andrej Babiš po setkání s prezidentem říkal, že vše běží podle dohod, a není kam spěchat, nemusel si vymýšlet. V roce 2021 totiž prezident Miloš Zeman pověřil jednáním o sestavování vlády Petra Fialu 9. listopadu. Letos se to stalo dnes, tedy 27. října, jak několik hodin po Babišově briefingu potvrdila prezidentská kancelář.
Profesionální chování
Prezident tedy nijak neotálel a nepřikročil ani k variantě, kterou zmiňoval prezidentův poradce a ústavní právník Jan Kysela, když mluvil o tom, že „pověření jednáním o sestavení vlády“ je pojem, který ústava nezná a že prezident republiky tuto fázi může vynechat. Petr Pavel se drží zvyklostí a chce, aby nikdo nezpochybňoval jeho pozici nadstranického prezidenta.
Lze očekávat, že v podmínkách pro vznik nového kabinetu se z prezidentovy strany nebudou objevovat nové požadavky. Zcela v duchu předvolebního projevu, že občané nemohou očekávat, že se bude pokoušet nějak zvrátit volební výsledek.
Sestavování nové vlády běží nečekaně rychle, a pokud se podaří ve středu budoucím vládním stranám uhladit všechny rozpory, může dostat prezident republiky vládní prohlášení ještě tento týden. Je vlastně velmi zvláštní, jak nekomplikovaně probíhá spolupráce dvou bývalých prezidentských rivalů, kteří si v kampani nemohli přijít na jméno. Zejména Andrej Babiš byl v útocích na soupeře velice nevybíravý. Jsou tyto osobní útoky zapomenuty? Nevíme, oba aktéři se však chovají profesionálně.
Andrej Babiš je ochoten předložit prezidentovi programové prohlášení vlády či alespoň nějakou jeho aktuální podobu, ačkoli prezident nemá k vládnímu programu žádnou pravomoc. Na druhé straně prezident podpořil Babiše v jeho snaze po využití návrhu rozpočtu minulé vlády a vyzval odcházející Fialův kabinet, aby rozpočet poslal do nové sněmovny.
Zatím bez problémů
Jak víme od dnešního Babišova vyjádření, rodící se koalice nechce rozpočtové provizorium a raději hodlá předělat Stanjurův návrh. Takový postup skýtá několik ne zcela zjevných politických plusů. Nová vláda bude tak trochu automaticky vyviněna z toho, že by měla striktně plnit sliby už v tomto rozpočtu. Nebude totiž úplně její.
Dále bude moci poukazovat na velké nesrovnalosti v plánech Fialova kabinetu, víme již dnes, že na zahájení některých liniových staveb chybí v rozpočtu zhruba 30 miliard. A další „díry“ se mohou objevit, Fialova vláda totiž evidentně sestavovala předvolební rozpočet s myšlenkou, že po volbách to buď nějak zaonačí, nebo jí to může být jedno, protože vládní odpovědnost mít nebude. Takovou situaci může Babiš politicky využít a „zachraňovat“ republiku, protože nedopustí rozpočtové provizorium.
Fakt, že prezident šéfa hnutí ANO pověřil jednáními, také odstartoval odpočítávání v případě střetu zájmů. Dokud totiž miliardář Babiš nevyřeší tento problém, prezident nemůže, a určitě ani nechce, pověřit jej premiérskou funkcí. Stále ještě majitel Agrofertu Babiš se tváří, že má vše pod kontrolou, i když právníci tvrdí, že vyřešení této otázky není triviální ani rychlé, nelze ji odbýt ze dne na den.
Ale předpokládejme, že v týdnu kdy měl volební vítěz dovolenou, řešil své soukromé problémy. Nyní Babiše čekají finální jednání programová, která mají následovat licitace o personálních otázkách, a poté se kandidáti na ministry mají představovat prezidentovi. Nevíme, jestli všichni, ale soudě podle toho, co říkal AB, přinejmenším ti důležití.
Vidíme, že Petr Pavel, byť nemá žádnou formální pravomoc, podstatně promlouvá do personálního složení vlády a má navíc „schvalovat“ její program. To je mnohem víc, než kdokoli čekal. Je to dílo tvrdosti a umu vyjednavače Petra Pavla, nebo spíš toho, že vyjednavači Babišovi se prezident „hodil“? Spíš by se dalo mluvit o druhé variantě, například při vyšachování Filipa Turka z Černínského paláce mohl Babišovi intervenující prezident posloužit jako silný argument.
Oba politici nyní pracují synergicky, protože se jim to hodí a mají totožný cíl, vznik vlády. Na druhé straně prezident asi schytá velkou kritiku od těch, kteří čekali, že bude Babišovi klást překážky a dělat maximum, aby žádný kabinet pod vedením AB nevznikl. Jenže taková aktivita neodpovídá tomu, co prezident slíbil voličům. Neaktivistickému prezidentovi, který respektuje ústavu, moc prostoru nezbývá. Na druhé straně, hladká spolupráce těchto dvou politiků nemusí trvat věčně.