Turek u ledu? Babiš se snaží problém ignorovat s nadějí, že „vyhnije“, a hledá i jiná řešení

Samozřejmě, ačkoli Andrej Babiš by byl nejraději, abychom na všechno zapomněli a dělali jako by nic. Jeho samého netrápí ani dvojministersví Petra Macinky, ani funkcionářská budoucnost pana Turka, spíš ho mrzí sám fakt, že se tím musí znovu a znovu zabývat. Jak mnohokrát zdůraznil, má mnoho důležitějších věcí na práci.
Druhořadá kauza
Tento pocit lze chápat, nicméně jako premiér má vládu na starosti a tak by se měl snažit tento problém vyřešit. Buď být asertivní na Motoristy a přinutit je, aby vyměnili kandidáta, anebo se pustit do křížku s prezidentem, nejlépe pomocí kompetenční žaloby. Ale do toho se mu nechce, kompetenční žalobu vyloučil naposledy ve středu na tiskovce po „novoročním“ obědě. Někdo v tom může vidět zbabělost, někdo obchodnickou vypočítavost, která má nechat všechny cesty k řešení otevřené. Při Babišově chronické nepopularitě v tom málokdo uvidí uvážlivost.
Prezidenta jsem hodinu přesvědčoval, aby Turka jmenoval, řekl Babiš. Neuspěl
A přitom z toho, jak se zatím AB coby premiér profiluje, lze říci, že se poučil. Zatím. Nevyhledává zbytečné konflikty, nevidíte ho, jak na každém rohu někoho vztekle uráží. Zcela programově si nechce znepřátelit prezidenta, jakkoli mu komplikuje vládnutí. Možná pochopil, že zbytečnými konflikty se vysiluje, ztrácí popularitu i čas a jak to už jednou zažil, čtyřletý mandát se může zvrtnout během pár měsíců (covid) a z důležitých úkolů nestihne nic. Proto dnes vypadá spor o Turka z pohledu Babiše jako druhořadá kauza.
Čekání na důvody
Jenže takhle to nemůže vydržet. Minimálně Motoristé to nechtějí nechat jen tak. Temné výhrůžky jsme slyšeli od pana Macinky a po pravdě řečeno ministerstvo zahraničí může prezidentovi zdatně komplikovat život, blokování jeho favoritů na posty velvyslanců jsou jen maličkost. Seškrtaný rozpočet prezidentské kanceláře už zkrotil onačejší bouřliváky, než je Petr Pavel.
Jenže k podobným krokům, stejně jako ke kompetenční žalobě, je potřeba spolupráce premiéra. Ten, jak bylo řečeno, konfrontaci s prezidentem opakovaně odmítá. A tak spíš uvidíme okopávání prezidentových kotníků a velkohubé výroky, ostatně v tom jsou Motoristi mistři.
Pavel znepokojil Motoristy, trvají na Turkovi. Není to jeho vláda, řekl Macinka
Situací mohou pohnout víceré faktory, za prvé hlasování o vydání nevydání pánů Babiše a Okamury do rukou světské spravedlnosti. Získáním imunity na čtyři roky by si Babiš uvolnil ruce pro skládání nové „koalice“, rozuměj pro ideu menšinové vlády podporované někým z bývalé opozice. A upřímně, čím hloupěji a provokativněji se budou pánové Okamura a Fiala z SPD chovat, tím bude snadnější pro voliče tuto „koalici“ akceptovat.
Andreji Babišovi k srdci SPD nepřirostlo a patrně už nikdy se s Okamurou nesblíží. Aby Andrej Babiš vyměnil tuhle koalici za jinou, potřebuje důvody a ty se mu nabízejí jako na běžícím pásu. Může si to dovolit, bez něj totiž žádná sněmovní většina vzniknout nemůže.