„Líto mi to není.“ Jak pokračuje klání Pavel vs. Babiš a kdo všechno je u nás parazit

Od té doby uběhlo pouhých pár měsíců. „Iniciativa stále funguje, ale novým problémem je, že finančně přispívá už jen asi devět členských států,“ postěžoval si nyní jeden z jejích iniciátorů – prezident Petr Pavel – v rozhovoru pro britský list The Financial Times. „Některé státy nyní považují za zvláštní platit za něco, co ani není řádně podporováno vládními politiky vedoucí země,“ dodal.
Při své středeční návštěvě Estonska pak Pavel českou vládu přímo zkritizoval. „Česká republika poskytuje veškeré know-how a řízení této iniciativy, ale s novou vládou ji finančně nepodporuje,“ řekl s tím, že to podle něho „nevysílá dobrý signál“.
Babiš, který iniciativě vyčítal netransparentnost včetně toho, nakolik z ní profitovala zbrojovka Czechoslovak Group (CSG) Michala Strnada, opáčil, že upřednostňuje „využití veřejných prostředků pro české občany“, kteří se kvůli konfliktu na Blízkém východě potýkají s vysokými účty za energie. „Nemáme peníze, takže dostáváme finance od jiných zemí a pak (munici) dodáváme,“ dodal premiér.
Prezident v Estonsku Babišův kabinet dále kritizoval za to, že vydává málo peněz na obranu. V rozhovoru pro středeční Blesk pak natvrdo řekl, že nelituje, že má s vládou takto vyhrocené vztahy. „Líto mi to rozhodně není, protože s tím stavem se dalo počítat. Ale já jsem byl připraven pracovat s Andrejem Babišem i přes názorové rozdíly, protože i ty názorové rozdíly mohou vést nakonec k lepšímu rozhodnutí. A jsem na to připraven i teď, pokud se dokážeme přenést přes ty z mého pohledu až zbytečné rozpory,“ uvedl.
Česko by mělo jít příkladem, řekl Pavel po úbytku přispěvatelů do muniční iniciativy
Vše se stále točí okolo toho, zda Babiš vezme Pavla na červencový summit NATO do Ankary. V minulém Politickém diáři stálo, že spolu ti dva několikrát v utajení hovořili a verdikt byl, že by Pavel nakonec letět měl přinejmenším na zahajovací večeři. Jenže také se tam psalo, že do té doby zbývá ještě spousta času a stát se může cokoli.
Upřímně řečeno, s blížícími se prezidentskými volbami je otevřená válka mezi Pavlem, Babišem a jeho politickými spojenci nevyhnutelná. Zvlášť pokud se dnešní vládní strany a další odpůrci bývalého kabinetu Petra Fialy dokážou shodnout na jménu jediného protikandidáta. Nynější stav je tak něco jako čekání na bitvu, kterou si obě strany krátí občasným hozením granátu. Uvidíme, kdy ta řež vypukne naplno a kdo dá jako první povel k útoku.
O prezidentském šermování soudy. Ať si Pavel užije místo summitu koncert ZZ Top
● Vzpomínáte si ještě, jak to nedávno vládní zmocněnec pro Green Deal za Motoristy Filip Turek schytal, když některé lidi na ministerstvech (později vysvětloval, že měl na mysli zástupce neziskovek, nikoli úředníky) označil za parazity, jež je třeba deratizovat? Předseda ODS Martin Kupka se tehdy moc pohoršoval s tím, že jde o „stupidity, kde ta analogie například s vyjádřením některých nejhroznějších totalitních režimů včetně nacistické rétoriky je naprosto čitelná“.
Tak ten samý Kupka teď na sociální síť vyťukal: „Andrej Babiš je ekonomický parazit, který ohrožuje české zájmy.“ Novinkám už ale předseda ODS vysvětlil, že to je něco úplně jiného, protože jde o konkrétního člověka a „ekonomický parazit“ je prý navíc „ustálený výraz v ekonomickém a politickém slovníku“.
Uf, tak ještě, že tak, to je pak úplně jiná.