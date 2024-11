Obrácení lišáka Pavla. Podá Donaldovi ruku?

Připomíná to biblický příběh nesmiřitelného odpůrce křesťanů Saula, z nějž se poté, co se mu na cestě do Damašku zjevil Ježíš Kristus, stal apoštol Pavel, horlivý propagátor křesťanské víry. Hlavy států, ministři či vysoce postavení úředníci, kteří Donalda Trumpa ostře kritizovali a vsadili na vítězství Kamaly Harrisové, dnes už chtějí s budoucím šéfem Bílého domu úzce spolupracovat a kamarádit.

Zatímco obrácení Saula bylo upřímné, otázka je, zda náhlá otočka těchto pokrokových politiků není pouhá přetvářka či pokus o zoufalou adaptaci na svět podle Donalda Trumpa. Ten prý má lepší paměť než slon, navíc jej provází pověst mimořádně pomstychtivého muže.

Čas ukáže, jak se k nim Trump bude chovat. (Zde je namístě aplikovat teorii o elitách, kterou vypracoval Vilfredo Pareto. Tento italský matematik a ekonom příslušníky elity státu, který zvenčí ohrožují vlci, charakterově dělil na lvy a lišky.)

Novému prezidentovi „ze srdce“ gratulovala předsedkyně Evropské komise s tím, že je připravena spolupracovat na vytvoření silného transatlantického projektu. Jenže na obou stranách oceánu každý reálně uvažující politik ví, že vztahy mezi ní (včetně její bruselské elitní ekipy) a Trumpem jsou dlouhodobě špatné.

Ursula von der Leyenová už jako německá ministryně obrany vyjadřovala obavy ohledně postojů Donalda Trumpa v otázkách spolupráce v rámci NATO, pohledu na demokratické hodnoty či na jeho vztah s Vladimirem Putinem a dalšími autoritativními hlavami států. Nebudeme-li brát v potaz ekonomiku, největší konfrontace mezi šéfkou Komise a americkým prezidentem se zřejmě odehraje ve třech oblastech.

Vize Donalda Trumpa totiž zní „žádná migrace, žádný gender, žádná válka“, což se absolutně neshoduje s představami bruselských pokrokových gigantů.

Je Trump lev, nebo liška?

Mezi gratulanty najdeme i britského levicového ministra zahraničí Davida Lammyho, kritika menšinové a migrační politiky Donalda Trumpa, jehož dokonce označil za rasistu a sociopata sympatizujícího s neonacisty. Nesmíme ale vynechat lišáka Petra Pavla, který americkému prezidentovi ke zvolení rovněž blahopřál.

Přičemž jako kandidát na prezidenta republiky v roce 2022 prohlásil, že Trump je odpudivá lidská bytost, a vyjádřil přání, aby už mu nemusel nikdy podávat ruku. Tento výrok v deníku Právo den před volbami v USA doslova opakoval prezidentův klíčový poradce a hlavní ideolog Hradu Petr Kolář s tím, že zvolení Trumpa může přinést katastrofu. Poradce, přítel a bohužel i tvůrce strategie prezidenta Petra Pavla nevyužil šanci mlčet…

O Trumpovi se říká, že jeho nepřátelé se bojí, že zůstanou i nadále jeho nepřáteli. Jeho přátelé zase věří, že zůstanou přáteli navždy. Proto sledujme i to, jak se nový prezident zachová ke konzervativním evropským lídrům, kteří jej celou dobu a navzdory silnému protivětru z Bruselu otevřeně podporovali, jako například italská premiérka Giorgia Meloniová či předseda maďarské vlády Viktor Orbán.

Oba jistě doufají, že se jich Trump v Bruselu zastane a doporučí tamním byrokratům, aby jim přestali házet klacky pod nohy. Vsadili byste na to svůj měsíční plat? Až skutky totiž ukážou, zda se Trump zapíše do dějin jako lev, nebo liška.