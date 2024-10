Nebohý Pavel, zlomyslný Jurečka a jedna nová zkratka

Jelikož je ale prezident Pavel opravdový gentleman, navrhoval, že by se mu mohly snížit náhrady, které by pak institucionálně dostávala jeho manželka.

Jenže ministerstvo práce a sociálních věcí vedené zlomyslným šéfem lidovců Marianem Jurečkou to všechno nějak zvrtalo. Na sociálně spravedlivý návrh páně prezidenta vůbec nereflektovalo. Namísto toho přikleplo první dámě apanáž, která by příští rok činila už 108 300 korun měsíčně.

A ještě to zlovolně označilo jako peníze na reprezentaci, to znamená na nakupování odpovídajícího oblečení, kabelek, dárků a bůhvíčeho ještě. O tom, že i Eva Pavlová má mít po boku svého chotě v prezidentské funkci právo platit si důchod či zdravotní a sociální pojištění, ani slovo.

I rozlítil se pan prezident převelice. „První dáma, stejně jako prezident, slouží této zemi. Společně pracují na konkrétních tématech, reprezentují, cestují,“ konstatoval ve speciálním videovzkazu. „Považuji za správné, aby i výdaje první dámy za její podíl na službě této zemi byly správným způsobem oceněny,“ pokračoval s tím, že není správné, aby jí nešly peníze ze mzdy na důchod a obě výše uvedená pojištění.

„To je nefér. A chtěl jsem to napravit. Nikdy jsem nežádal navýšení finančních prostředků, naopak můj návrh zněl, aby část mých náhrad byla snížena a převedena na moji manželku tak, aby mohla plnohodnotně vykonávat svoji práci a nebyla závislá na manželovi,“ doplnil Pavel.

Jenže opět narazil u podlého Jurečky. Jeho ministerstvo totiž v reakci na květnový výrok Ústavního soudu, jenž označil za nezákonné zmrazení platů soudců (to je ale překvápko, co?), kromě zvýšení platů žen a mužů v talárech navrhuje i zvýšení platů politiků.

Prezident Pavel by tak, namísto aby mohl část svých náhrad poskytovat oficiální cestou manželce, měl podle návrhu inkasovat měsíčně o 46 800 více než dosud, tedy 388 tisíc korun. Stejně tak by se mu zvedly měsíční náhrady ze současných 317 500 na 361 tisíc korun. Dohromady by mu tak na účet z eráru chodilo o 90 300 korun více, celkem by to činilo 749 tisíc korun.

Je to fakt pech. Myslíte něco dobře, máte soucit s manželkou, ale nakonec stojíte tváří v tvář zvýšení platu, novému kapesnému pro první dámu, a ještě si z vás dělají legraci, že jste prostě hamižný.

K tomu si ještě někdo dovolí připomínat, že Pavlová nebyla nikým nikam zvolena. První dáma není žádná funkce, v jejímž rámci by existovaly nějaké ústavou či zákonem dané povinnosti ani odpovědnost. Je to pozice srovnatelná s partnery všech ostatních politiků, a stejně jako oni může i první dáma normálně pracovat.

Nemluvě o tom, že má z titulu funkce svého muže k dispozici nově vybavenou vilu v areálu Pražského hradu, zámek v Lánech, auto s ochrankou, kancelář, služby personálu a řadu dalších benefitů.

Mimochodem, pokud by většina představitelů vládní koalice kývla na návrh Jurečkova ministerstva, počítající kromě jiného s razantním navýšením platů politiků, jsou to větší oslové, než se zdálo! A to se chvílemi zdálo, že tam už žádná rezerva není.

Každá strana či hnutí potřebuje kromě názvu i zkratku. Podle té se pak většinou lidově říká jejím členům. Exministr za ČSSD Tomáš Petříček vystoupil z partaje a spolu se Zelenými či pirátem Mikulášem Peksou dávají dohromady projekt Progresivní Česko. Zkratka je PČ. Jakpak se jim asi bude říkat?