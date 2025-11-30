Pavlovi jsme „hříchy mládí“ odpustili. Proč on to samé neodpustí Turkovi?

Chlívek to tedy zkusí vyprávět obráceně: chvála zimě! Po dlouhých letech, kdy svatý Martin své bělouše někde pozapomněl, bylo letos na horách bílo už na Dušičky. A na samém sklonku listopadu se dá běhat na lyžích na mnoha tratích na Šumavě, střediska pro sjezdové lyžování otevřely Krkonoše, Jeseníky, Krušné hory, kousky Šumavy, a dokonce i středočeský Monínec. Kdo by v časech globální klimatické změny vůbec doufal v takovouhle nádheru?
Začal advent. Nepadají na nás bomby, skutečnou nouzí trpí málokdo, a ačkoli mnozí rozumbradové naříkají nad čekacími lhůtami u lékařů, Chlívek by ty jamrující skuhraly nejraději poslal na půlroku do Irska, Velké Británie či třeba do bohatého Norska (o Spojených státech amerických ani nemluvě).
Máme se překvapivě dobře, a i když u nás žije v poměru na jednoho domorodce nejvíce uprchlíků z Ukrajiny v celé Evropě, nevyhnutelných konfliktů a třecích ploch je překvapivě pomálu.
Petr Pavel si může dělat, co chce. Jen mu hrozí děsivá blamáž
Ale ať se Chlívek snaží, jak se snaží, dobrých zpráv jinak moc není. Prezident odmítá jmenovat vítěze voleb premiérem, neb předpokládá, že dotyčný bude podvádět a nedodrží zákon; dvě věty Pavla Rychetského z pár let starého a 106 stránek dlouhého nálezu Ústavního soudu vydává málem za slovo Boží a používá jako klacek na Babiše.
K tomu vítěz voleb mlží a kličkuje, jak vyřeší svůj potenciální střet zájmů, a do toho všeho sledujeme vpravdě absurdní drama se státním rozpočtem. Do této poměrně prekérní situace, kdy nastupující vláda dědí rozpočet té předcházející a v podstatě nemá kdy a jak jej předělat, nás dovedly pád vlády Petra Nečase v roce 2013 a následné předčasné volby v říjnu – tedy ve chvíli, kdy je rozpočet na další rok v podstatě hotov.
Situace byla velmi obtížná i v letech 2013, 2017 a 2021, kdy stále panovaly zbytky dobrých mravů a odcházející politici se nechovali jako banda uražených puberťáků.
Aby zábavy nebylo málo, hlava státu zcela bezprecedentně požádala předpokládanou vládní většinu, aby změnila „vládní programové prohlášení“ podle jejích požadavků, což je vpravdě nesmysl, jaký nenapadl ani Václava Havla, ani Václava Klause. Dokonce ani Miloše Zemana, jenž testoval meze ústavnosti vlastně permanentně celých deset let svého prezidentství.
Občas se dokonce můžeme dočíst, že prezident odmítl klíčovou figuru Motoristů Filipa Turka. Tady si dovoluje Chlívek oponovat: Momentálně vlastně jen sledujeme vyjednávání a jakýsi „souboj přání“. Politický střet začne až ve chvíli, pokud bude Babiš jmenován premiérem a pokud Turka skutečně navrhne.
Asi vám rupne žilka: v tuto chvíli nenarušuje ústavní pořádek Andrej Babiš, ale Petr Pavel
Chlívek také není nijak nadšen z osoby pana Turka kdekoli ve vládě, ale to jaksi na věci nic nemění. Prezident uváděl jakési „právní důvody“, ale – podobně jako pan Babiš – zatím jen mlží a své důvody nikomu nesdělil.
Pavel žádného Turka nevetoval. Ani vetovat nemohl
Psal-li Chlívek, že požadavek hlavy státu na změnu programového prohlášení je pokusem o změnu ústavního pořádku, pak jeho dosavadní blokádu Turka takto označit nelze.
Prezident by překročil hranice Ústavy pouze tehdy, kdyby byl Andrej Babiš premiérem, navrhl by Turka na ministerstvo a Petr Pavel by jej přesto odmítl jmenovat. To by bylo fakticky bezprecedentní a nejspíše skončilo kompetenční žalobou k Ústavnímu soudu (bezprecedentní proto, že minulá Babišova vláda byla menšinová a prezident Zeman byl její skrytou součástí; dnes však stojí prezident Pavel proti jasné většině 108 sněmovních hlasů).
Dokud však Babiš není jmenován předsedou vlády a pana Turka na žádný ministerský post formálně nenavrhl, sledujeme jen takové předběžné zákulisní dohady, byť na jevišti a v přímém přenosu.
Zatím panovala shoda ústavních právníků i politiků, že prezident může vyjadřovat svá přání i představy, ale jméno oficiálně navržené předsedou vlády musí akceptovat – protože vláda vzešla z parlamentních voleb a parlamentu se zodpovídá. Ačkoli je český prezident od roku 2013 volen přímo, pravomoci má stejné jako před třiceti lety a o vládě ani jejím programu nerozhoduje.
A bonus dodejme: Ano, Filip Turek psal v mládí na sociální média podle všeho zcela nepřijatelné věci – ale zrovna právě pan prezident by mohl mít pochopení. Nejhorší příspěvky pana Turka jsou z doby, kdy mu bylo 25 let – a všichni víme, co dělal a kým byl Petr Pavel ještě ve svých 28 letech…
Označuje-li hlava státu svá tehdejší slova i činy za „mladickou nerozvážnost“, mohla by se stejně velkoryse dívat i na zcela nepřijatelné výroky pana Turka, ne?
Symptomatické je, že k poslednímu říjnovému dni Hrad opustil z pozice poradce prezidenta asi nejrespektovanější ústavní právník v zemi, profesor Jan Kysela. O svých důvodech mluví opatrně, ale v České televizi pronesl památnou větu : „Nechce-li být člověk úplně směšný, nemůže v roce 2025 říkat opak toho, co říkal v roce 2021.“
Začal Advent. A Chlívek si zcela neadventně užívá, kolik politiků, aktivistů i kolegů novinářů je, slovy pana profesora Kysely, úplně směšných.