Dodal, že se chce snažit o překonávání domácích rozdílů v pohledu na bezpečnostní i další otázky: „Abychom se scházeli, jednali a hledali kompromis.“
Druhý balonek směrem k Andreji Babišovi vypustil prezident v rozhovoru pro časopis Reflex, který vyšel s titulkem: „Chci spolupracovat s Babišem, snad to brzy pochopí.“
Z marketingového hlediska je nejen kvůli blížící se prezidentské volbě z Pavlova pohledu samozřejmě správné, aby právě on působil jako ten, kdo nestojí o hádky, třenice a kohabitace, které řadu lidí otravují. Na druhé straně, pokud chce někdo skutečně dosáhnout nějakého smíru, nesmí o tom pouze mluvit, ale měl by konat.
Nemluvme o prezidentských vetech. Ale na Ústavním soudu třeba stále leží prezidentova kompetenční žaloba na vládu, byť spor o účast na summitu NATO v Ankaře byl formou předběžného opatření už dávno vyřešen ve prospěch Pavla. Taková žaloba se dá i stáhnout, tím se eskalaci sporu vyhnout a pak jde bezpochyby mluvit o scházení se a hledání kompromisu.
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Babiš pochopí, že je v jeho zájmu spolupráce mezi námi, říká prezident Pavel
● Policie prodloužila vazbu Tomáši Jiřikovskému, hlavní postavě bitcoinové kauzy, v níž hrozí vězení i dalším čtyřem lidem včetně exministra spravedlnosti ODS Pavla Blažka. Web Seznam Zprávy nyní přišel s tím, že Jiřikovský „zřejmě dosud neprozradil policii o svém bitcoinovém daru pro ministerstvo spravedlnosti všechno“. Server se přitom odkazuje na policejní odposlechy z doby, kdy detektivové už celou kauzu sledovali.
„To by byl extrémní prů…, no byl bych sám proti sobě,“ citují Seznam Zprávy z policejního odposlechu Jiřikovského. „Nemůžu ho potopit, nemůžu tam potopit nikoho, to by padla celá odéeska. Oni za nic z toho prostě nemůžou, tak jako nevidím důvod, proč je tam potopit,“ uvádí prý dále státní zástupkyně Lucie Slámová slova Jiřikovského v rozsáhlé obžalobě.
Bývalý provozovatel darknetového tržiště, na němž se krom jiného obchodovalo s drogami, zbraněmi a padělky, je prý nyní ochoten s policií více spolupracovat. Tak uvidíme, co všechno a na koho z něj nakonec vypadne…
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Dárce bitcoinů Jiřikovský zůstane ve vazbě, nastínil ale možnost spolupráce
● Zhruba za čtyřicet dní zemi čekají senátní i komunální volby a partaje a hnutí tahají bombastická jména. Kandidátku občanských demokratů v Praze-Petrovicích tak například z jedenáctého místa podpoří důchodkyně Zdena Novotná, díky kultovní reportáži televize Nova z roku 2012 známější pod přezdívkou „bába pod kořenem“.
Reportáž byla o tom, kterak se paní Novotná během dovolené s přáteli zasekla přes noc pod kořenem stromu. Zůstala v něm zaklíněná pouhých padesát metrů od svých známých, úděsem však ztratila řeč a nemohla se dovolat pomoci. TV Nova ji tehdy donutila, aby v rámci reportáže vlezla pod kořen znovu a celé to bylo… no, řekněme, že značně bizarní.
ODS by při obsazování kandidátek neměla váhat, podobně „kultovních“ dílek z minulosti je na internetu dodnes k nalezení spousta. Příště by se nejen některé jejich hlavní postavy, ale i motivy daly použít v celostátní kampani. „A když vydržíš až do večera nepapat, tak uvidíš Martina Kupku.“
– „A bude mít ty velký zahnutý zuby nahoru?“ – „Musíš vydržet a budou i zuby.“ – „Ne, já nemusím, já už ho vidím. Jééééé!“
Anebo třeba další klasika: „Až to budu natírat příště, vy už tady nebudete.“