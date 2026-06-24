Autoři se při škemrání o příspěvky sami rádi označují za „bojovníky s hnědou koalicí“ či „hlasitou a silnou občanskou opozici“, klidně by si ale mohli dát do záhlaví něco jako „tiskový orgán prezidenta republiky“. Což by možná tak nějak vysvětlovalo, proč si bez mrknutí oka zvolí stejný titulek, jakým na konci června 1989 tepalo Rudé právo signatáře petice Několik vět. To však není tak podstatné…
Prezident včera oznámil, že na vládu skutečně podal kompetenční žalobu k Ústavnímu soudu. Stalo se tak několik hodin poté, co Babišův kabinet v pondělí potvrdil to, co všichni už nějakou dobu očekávali. Tedy že Pavel nebude součástí české delegace na summit NATO v turecké Ankaře, který se uskuteční na začátku července.
Ostatně počítat s tím musel i prezident, protože aby mohl podání žaloby oznámit už v úterý v deset hodin ráno, musel ji mít nějakou dobu napsanou a připravenou. Za těch několik hodin od pondělní tiskové konference vlády by se asi takto zásadní právní dokument sesmolit na koleni nedal.
Nejprve si stručně zrekapitulujme, o co v celém sporu šlo. Prezident při ustavování kabinetu odmítl premiérův návrh na jmenování maskota Motoristů Filipa Turka do funkce ministra životního prostředí. Na to konto šéf Motoristů Petr Macinka vypisoval prezidentovu „příteli po boku“ Petru Kolářovi textovky o „extrémním případu kohabitace“. Pavel to považoval za vydírání, předal věc policii, jež věc posléze odložila.
Do toho si Pavla na summitu v Ankaře příliš nepřál ani Babiš. Prezident totiž často a rád veřejně (včetně zahraničí) vládu kritizuje, že dává málo na obranu. Premiér chce v Turecku hlavounům z NATO a americkému prezidentovi Donaldu Trumpovi vysvětlovat, že na 2 procenta HDP na obranu Česko nyní nemá. Přičemž tam paradoxně bude muset hájit i předchozí vládu Petra Fialy, která se sice dvěma procenty zaklínala, ale jak nedávno stvrdil šéf NATO Mark Rutte, ani ona je dát nezvládla.
Nesnažíme se. Vlastně snažíme
Pavel sice sliboval, že by se na akci držel oficiálního mandátu české vlády, ale… Zkuste si představit, jak po veškeré kritice Babišova kabinetu za malé výdaje na obranu najednou v Turecku vykládá, jak se vláda snaží, dělá všechno, co je možné, a snaží se omlouvat, že se to tak úplně nedaří.
Babiš sice konflikty nemiluje, start otevřené války s hlavou státu se snažil odkládat, co to šlo, a nakonec byl v zájmu zachování domácího míru ochoten pustit Pavla aspoň na neformální zahajovací večeři, s tím ale zase narazil u pomstychtivých Motoristů.
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Mezitím se z takové – s prominutím – prkotiny, jako zda bude s hlavouny NATO a států večeřet Pavel, nebo Babiš s Macinkou, stala téměř alfa a omega tuzemské politiky. Pavlovi příznivci budou do zemdlení vykládat, že tam prezident jako bývalý funkcionář NATO a vrchní velitel ozbrojených sil být má, musí a vláda mu do toho nemá co mluvit. Jeho odpůrci (a zastánci vlády) by zase pokládali „od svých“ za zradu, kdyby tam jel. Navíc má přece vést delegaci v OSN.
Za této situace začal prezident veřejně šermovat kompetenční žalobou k Ústavnímu soudu. Právě ta ale může v celé společnosti napáchat zdaleka největší škody. Ponechme přitom stranou, že spory politiků by zkrátka neměly řešit soudy, pokud se nedokážou dobrat kompromisu a jedna strana „prohraje“. To bychom si totiž příště klidně mohli jednou za čas volit ústavní soudce a bylo by po problému.
Ostatně v historii Česka byla taková žaloba pouze jedna. V roce 2001 ji podal tehdejší premiér Miloš Zeman na prezidenta Václava Havla, protože odmítal podepsat jím navrženého kandidáta Zdeňka Tůmu do čela České národní banky. Ústavní soud tehdy rozhodl ve prospěch prezidenta. Verdikt tenkrát padl v poměrně krátké době – zhruba za dva měsíce.
Ústavní soud totiž nemá na vynesení rozsudku žádnou lhůtu. Obvykle to bývá od několika měsíců do dvou, v těžších případech až tří let. Summit NATO v Ankaře přitom startuje už za dva týdny. Ústavní soud sice již deklaroval, že si je „vědom naléhavosti věci“. S tím, že bude navrženo přednostní projednání věci, o kterém bude rozhodovat plénum soudu.
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Pokud by si ovšem soudci dali nakvap a verdikt vynesli do čtrnácti dnů, zřejmě by to otřáslo důvěrou v celý soudní systém. Ať už by soud rozhodl jakkoli, brala by to část společnosti jako justiční zvůli. Pokud by navíc soud konstatoval, že má Pavel do Ankary letět, přidali by se do toho spekulace o „jeho“ soudcích, které si do funkce většinově jmenoval.
Stát se samozřejmě může všechno, ale těžko si představit, že by ústavní soudci do něčeho takového šli. Mnohem pravděpodobnější tedy je, že nějaký verdikt padne dávno po konci tureckého summitu. Na druhé straně zase mnohem blíž příští prezidentské volbě a je téměř jisté, že ho „vítězná“ strana v kampani náležitě použije.
To už ovšem otevřená politická válka mezi obhajujícím Pavlem a Babišem v čele vlády, která nejspíš vybere protikandidáta, poběží naplno. Odstartovalo ji pondělní rozhodnutí vlády a úterní prezidentovo podání kompetenční žaloby.