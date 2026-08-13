Kdo Pavlovi vytetoval nálepku lídra opozice. Byl to Babiš, nebo Minář a Milion chvilek?

Milion chvilek měl v té době za sebou od říjnových voleb do Sněmovny už několik demonstrací proti vládě, a právě na podporu Pavla. Za podpory dalších skupin, blogů a webů sdružujících lidi s odporem vůči vládě hnutí ANO, SPD a Motoristů. Zatímco ve volbách poražené strany měnily předsedy za snad ještě více nevýrazné – a ti na demonstrace Milionu chvilek chodili tleskat, aby se u toho mohli vyfotit na sociální sítě.
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Premiér Babiš mezi nejvýraznějšími opozičními politiky? Vítejte v opičárně
Politikům vládní koalice kupodivu dost dlouho trvalo, než se tohoto rozdělení chytili. Jako první začal výrazněji Pavla coby opozičního předáka veřejně zmiňovat šéf Motoristů Petr Macinka, až po něm se přidávali další. V posledních týdnech už je to jejich osvědčená řečnická figura.
V červenci už dokonce server Novinky popisoval poznámky, jež měl Babiš na zadní straně podkladů pro své pravidelné týdenní hlášení na sociálních sítích. „Je to lídr opozice, mluví za opozici. Úplně přebírá její roli. Opozice v parlamentu ho pouze papouškuje. Této roli se chce vyhnout,“ citovaly Babišovy poznámky Novinky.
Opozičníci z Hradu a Strakovky
Někdy v tu dobu se ovšem paradoxně úplně obrátily role. Ti, kteří od voleb do oné únorové demonstrace Milionu chvilek prezidenta Pavla do role opozičního lídra vcelku vehementně tlačili, najednou obrátili. A co myslíte, kdo za tuto údajnou „nálepku“ najednou mohl? Takto to shrnul například místopředseda ODS Pavel Drobil v červencovém rozhovoru pro MF DNES:
„Ten, kdo to hraje celou dobu – dejme tomu dva tři měsíce – od vytetování nálepky Petru Pavlovi coby vůdci opozice přes to, že to je vlastně začátek volební kampaně, je Andrej Babiš. V posledních týdnech a dnech to zesiluje. Takže bych začal věřit, že kampaň před prezidentskými volbami skutečně začala,“ poznamenal Drobil. Podobně jako řada dalších z jeho tábora.
No, a nyní Novinky přinesly exkluzivní průzkum agentury NMS, koho považují za lídra opozice lidé. „Jednalo se o otevřenou otázku, lidé tak nevybírali z předem navrhovaných možností, ale mohli uvést kohokoli. Prezidenta Pavla vidí jako nejvýraznějšího opozičníka 18 procent respondentů, Babiše 14 procent, Kupku 8 a Rakušana 7, se čtyřmi procenty následuje bývalý předseda ODS, expremiér Petr Fiala,“ citoval výsledky průzkumu server.
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Babišův paradox. Opozici poráží i v „jejím“ žebříčku, Pavel ale odolává
„Opozici chybí jasný lídr, a kvůli sporům s vládou se jím, částečně a nedobrovolně, stal prezident. Úlohou prezidenta ovšem nikdy nemůže být navrhování alternativní politiky, natož porážka vlády ve volbách,“ dodala analytička NMS Tereza Friedrichová.
Pomiňme poněkud trapnou skutečnost, že papírově skutečné opoziční lídry přeskočil v žebříčku i sám Babiš, který v současnosti může dělat opozici tak leda sám vůči sobě. To vypovídá spíš o pánech Kupkovi, Rakušanovi, Havlovi, Grolichovi a dalších.
Faktem ovšem zůstává, že až se budou Pavel, jeho okolí a stoupenci vztekat, že ho do této pozice natlačili vládní politici v čele s Babišem, měli by si spíš vzpomenout na jednu chladnou únorovou sobotu. Na demonstraci na Staroměstském náměstí, na všechny ty akce, které tomu předcházely, a hlavně na to, za co sám Pavel plísnil Mináře...