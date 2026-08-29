* Šéfové STAN a ODS Vít Rakušan a Martin Kupka se perou o roli lídra opozice – a oba dělají stejné marketingové chyby. Opakovaně pořádají společné brífinky celé opozice, tedy včetně dvouprocentních trpaslíků KDU-ČSL a TOP 09, kde vždy vynikne, jaké hejno slepic dnes opozice je. A aby toho nebylo málo, opakovaně také nechávají tyto tiskovky zahajovat Piráta Zdeňka Hřiba. Což nemá logiku, ať už by se pořadí určovalo podle abecedy, počtu mandátů ve Sněmovně, aktuálních preferencí, ba ani podle výšky řečníků.
* Nástup kapitalismu v Česku zaregistroval asi každý z nás podle něčeho jiného. Autor tohoto zápisníku podle toho, když v jeho rodném Kladně najednou bylo možné si třeba ve tři v noci zajít na benzínku koupit pivo, víno, kořalku, cigarety či něco málo k jídlu (když něco z toho na mejdanu došlo). Teď chce pozitivně-progresivní ministr zdravotnictví Adam Vojtěch zakázat večerní prodej alkoholu ve večerkách a na benzínkách. Tedy po zákazu kouření v restauracích další buzerace lidí. Pokud na toto Motoristé a SPD ve vládě kývnou, bude to principiálně a ideově ještě mnohem větší zločin, než když Andreji Babišovi dovolují zatínat do rozpočtu čtyřsetmiliardové sekery.
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Zakázat večer prodej alkoholu? To je příliš, odmítl Okamura Vojtěchův návrh
* Vyvádění peněz z celkového rozpočtového deficitu, jak to napopáté protlačila Sněmovnou Babišova vláda, je obrovský nešvar. V této podobě s tím začal už Fialův kabinet, když z celkového deficitu vyňal výdaje na obranu (nad 2 % HDP) a peníze na dostavbu Dukovan. V širší podobě odklánění peněz přes mimorozpočtové fondy (SFDI, SFŽP) je to ale neblahá praxe už roky. Jediná cesta je všechny extrabuřty zrušit: výdaj je výdaj a dluh je dluh, ač se převléká do čehokoliv.
* I prezidentský tým dělá marketingové boty. Fotografovat hlavu státu s největším hovadem na Zemi živitelce, býkem Chablisem z plemene masný simentál, to by v klidu prošlo snad v nudném Německu. Ale Češi jsou smějící se bestie, ti mají hned tendenci cynicky srovnávat.