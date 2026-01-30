Pavlova dobrodružná jízda aneb Proč jsou pro prezidenta Macinkovy SMS vlastně jen prkotina

Už ve chvíli, kdy se šéf Motoristů snažil hájit na tiskové konferenci, byl Pavel na letišti a čekal na letadlo do španělské Málagy, kde loni ve stejnou dobu jezdil na motorce. „Příští týden se vrací. Ve středu bude v úřadě,“ řekl deníku Blesk prezidentův mluvčí Vít Kolář s tím, že cíl cesty s ohledem na bezpečnost hlavy státu potvrdit nemůže.
|
Prezident Pavel zveřejnil fotky z dovolené. Vyvrací lži o luxusu
Stejně tomu bylo loni v září, kdy se Pavel vydal také do zahraničí, konkrétně do Rumunska. „Projel Rumunsko na motorce. Při dobrodružné cestě, kterou si užil s partou přátel a minimální ochrankou, údajně potkal i medvědy. Nyní už je zpět v Česku,“ informovala o tom posléze Evropa 2 s tím, že šlo čistě o „pánskou jízdu“.
Pár týdnů předtím trávila hlava státu čtrnáct dní s manželkou v obci Česká Čermná na Náchodsku. „Prezident si při všech státnických povinnostech potřebuje odpočinout, přece jen je také člověk. Petr Pavel se tak společně s manželkou a první dámou Evou v uplynulých čtrnácti dnech uchýlil k odpočinku na svou milovanou chalupu,“ referoval o tom server Forum 24.
|
Jak Macinka zjistil, že psát i vydírat se musí umět. A co s tím vším chudák Babiš
„Kromě klidných rodinných chvil na dovolené si však Petr Pavel dopřál i adrenalin na motorce, chození po horách nebo pohodovou jízdu ve veteránu značky Caterham s manželkou Evou,“ stojí dále v textu. Loni na přelomu ledna a února byl prezident také na motorce ve Španělsku, o prázdninách na chalupě. Čas od času se z toho objeví fotografie v červenočerné kostkované flanelové košili, kterou si na sebe včera na jeho podporu navlékli Piráti.
Pokud by se někdo podivoval, že je prezident na dovolené každou chvíli, je mimo. Jak loni v září v textu o motorkářské jízdě po Rumunsku popsal iDNES.cz, „pojem dovolená je u ústavních činitelů, jako je prezident či členové vlády, nepřesný“. Podle serveru totiž prezidenti „klasickou dovolenou, kterou čerpá každý zaměstnanec, nemají“. S tím, že „nejsou v pracovním poměru, nevztahuje se tak na ně zákoník práce“.
Z povahy své funkce by měli být neustále k dispozici, v praxi to znamená, že si dny volna na soukromé cesty a pobyty vybírají ideálně v době, kdy je nečekají významné události. Čímž je tak nějak všechno jasné, protože veřejné obvinění ministra zahraničí z vydírání a předání celého případu bezpečnostním složkám je vlastně jen taková prkotina.
|
Ostuda státu, nebo politika? Staří bílí muži rozebírali střet vlády a Hradu
● Jelikož se za Petra Macinku v případu jeho esemesek Petru Kolářovi postavil premiér Babiš, je téměř jisté, že z toho nejspíš nic nebude. Tedy kromě několika poměrně zásadních zjištění. Tím prvním je, že Kolář je oficiálně přiznaným poradcem prezidenta, se kterým se řeší klíčové věci, které by měly být diskutovány přímo s hlavou státu. Nikoli tedy pouhý „přítel po boku“, který o sobě vykládá, kterak nemá ani vstupní kartu na Pražský hrad. A že mu není radno nic dávat písemně. Druhým pak, že se Macinka zdá být opojený mocí a občas se chová jako rozmazlené dítě s bohatým tatínkem za zády.
Nabubřelé žvásty typu „spálím mosty způsobem, který vejde do učebnic politologie jako extrémní případ kohabitace“ či „jsem připraven bojovat s Petrem Pavlem za Turka tak brutálně, že z toho bude velké a dlouho trvající téma – bez skrupulí“ asi nejsou vydíráním v pravém slova smyslu. Zní ale tak směšně, jako by je psal zpovykaný teenager. Vládu Babiše teď asi čeká náročná válka s Petrem Pavlem, ze kterého se i díky Petru Kolářovi stal v pondělí jediný skutečný lídr opozice. Do prezidentské volby za dva roky tedy bude veselo.