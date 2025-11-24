Vysoká hra o precedent. Musí se Pavel „zaseknout“ a doufat, že Babiš couvne?

Babiš sice tvrdí, že střet zájmů, který by u něj coby majitele Agrofertu popřípadě jiných podniků pobírajících dotace nastal okamžikem jmenování, vyřeší do třiceti dnů, jak ostatně předepisuje příslušný zákon. Prezident však žádá veřejnou deklaraci, pro jaké řešení se šéf ANO rozhodl, poněvadž údajně nechce napomoci vzniku protiprávního stavu a pouze verbálním interním slibům předpokládaného premiéra evidentně moc nevěří.
Opírá se při tom o usnesení ústavního soudu z roku 2020, podle něhož prezident republiky musí „při zvažování, koho jmenovat předsedou vlády (a poté jejími členy)“ přihlížet k tomu, zda „jmenováním může střet vzniknout a zda bude moci být řešen postupem, který ústava, popř. zákon (zejména zákon o střetu zájmů), předvídá“.
Dle kuloárních informací tento prezidentův tah Andreje Babiše docela zaskočil. Opět se tak ukázalo, že při praktickém nakládání s ústavou vždy záleží na konkrétní okolnostech, na dané politické konstelaci i na nových, v minulosti neexistujících skutečnostech, jakou nyní je usnesení ústavního soudu z roku 2020.
|
Nominace na ministerské posty schválí nová koalice v úterý, uvedl Havlíček
Pro inspiraci do Polska
Samozřejmě, klíčový parametr představuje sám ústavní text. A při jeho větších, ale i menších úpravách by se prezident ocital v dosti odlišných situacích. Zaskočme si však nyní pro inspiraci přes plot k sousedům, konkrétně do Polska, kde mají též přímo voleného prezidenta, ovšem povaha tamního politického systému je primárně parlamentní. Přesněji od roku 1997, od přijetí dodnes platné ústavy.
Před tím, v období 1992–1997, mohl polský prezident dokonce výrazně spoluovlivnit osoby ministrů zahraničí, obrany a vnitra. Díky formulaci, že návrh týkající se jmenování držitelů zmíněných resortů premiér předloží až „po vyslechnutí názoru prezidenta“. Což odpovídalo jinému ústavnímu článku, který prezidentovi přisuzoval obecné vedení v oblasti zahraniční politiky a vnější i vnitřní bezpečnosti. Pokud by podobné formulace obsahovala česká ústava, problém s Filipem Turkem by asi odpadl, respektive Motoristé by si nemohli vyskakovat.
Polsko ale ve zmíněném období patřilo k poloprezidentským systémům, ústava z roku 1997 pravomoci hlavy státu omezila. Leč pro nás je i tak zajímavý polský proces sestavování vlády, podobně jako v České republice potenciálně obnášející až tři pokusy. Avšak zatímco český prezident disponuje prvními dvěma a až napotřetí by mu osobu premiéra navrhoval předseda Poslanecké sněmovny, jeho polský kolega prvním a třetím, druhý náleží parlamentu (Sejmu). Česká vláda potřebuje u všech tří pokusů k vyslovení důvěry nadpoloviční většinu přítomných poslanců, polská u prvních dvou většinu všech poslanců, až u třetího, opět prezidentského pokusu postačuje většina přítomných.
Polský prezident je každopádně pod větším tlakem, aby byl úspěšný už napoprvé. U nás si může dopřát jistý luxus a využít prvního pokusu k jmenování vlády s malou šancí na zisk důvěry, ale získat tím čas. Václav Klaus takto v roce 2006 jmenoval první vládu Mirka Topolánka, Miloš Zeman roku 2017 první vládu Andreje Babiše. Předchozí prezident též posléze těžil z okolnosti, že ústava nestanoví mezi prvním a druhým pokusem žádnou přesnou lhůtu. Využil svého vlivu u ČSSD a komunistů a výrazně napomohl ke vzniku mocenské konstelace, kde se reálně stal jednou z koaličních stran.
|
Babišovi hrozí větší střet zájmů než posledně, míní Pavel. Navrhl harmonogram
Kompromis a pak vstřícnost?
Nicméně Petr Pavel nyní zmíněnou kartu vlastně vytáhnout nemůže, zejména bude-li hnutí ANO lpět na svém předsedovi. Postrádá totiž oporu u jedné nebo několika parlamentních stran. A z opozice se teď premiérství nikdo neujme. Prezident by sice mohl jmenovat nějakou čistě úřednickou vládu, leč kdo by se chtěl angažovat v podniku, předem odsouzeném při hlasování o důvěře nikoliv k neúspěchu, ale rovnou k blamáži? (Mimochodem, vláda Jiřího Rusnoka získala při neúspěšném hlasování o důvěře 93 hlasů.)
Petr Pavel se tudíž musí „zaseknout“, nechat si Andreje Babiše zaparkovaného v neformálním pruhu vyhrazeném pouhým pověřencům jednáními o sestavení vlády a doufat, že couvne. Ostatně, uvidíme tento týden, jaká konkrétní jména ministrů se na Babišově seznamu nakonec objeví. Zda naznačí nějaký kompromis, z něhož by pak mohla vyplynout i jistá vstřícnost prezidenta k tomu, jak nový předseda vlády hodlá vyřešit svůj střet zájmů.
|
Jmenuješ? Nejmenuju! Kde chybí dobrá vůle, ani sebelepší pravidla nepomůžou
Petr Pavel se každopádně pustil do hry, jejíž vyústění může výrazně, coby precedent, ovlivnit přístup k sestavování vlády i v budoucnu, v podání jiných prezidentů. Nejen v situacích, kdy by opět hrozil střet zájmů předpokládaného premiéra, ale vůbec nějaký závažný konflikt se zákonem. A tedy i v určitém sice dílčím, nicméně významném smyslu reformulovat postavení prezidenta v českém politickém systému.