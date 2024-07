O mentalitě. Dokážeme rozvíjet nějakou vlastní, praktickou cestu?

Názor

Prezidentu Petru Pavlovi nelze upřít, že má schopnost srozumitelně nastolovat témata. Když ve středu jednal na vládě, bylo to v režimu důvěrné. Leč z jeho veřejného shrnutí zaujalo toto: „Obrana země není jen o modernizaci armády, je to záležitost celé společnosti, jejího mentálního nastavení a toho, co jsme ochotni pro zachování suverenity udělat.“