Bitva o Hrad startuje. Jsou Pavlovy pochyby součástí jeho marketingové strategie?

Pavlovo váhání může skutečně mít osobnostní základ. Lze mu věřit, že se nejlépe cítí zalezlý doma na chalupě nebo na dovolené s motorkáři. Ovšem když už se nechal před několika lety zlanařit k prezidentské kandidatuře a proměnil ji v zisk českého prezidentského trůnu, musí zkrátka v politickém válečném tažení pokračovat . Jeho veřejně pronášené pochyby tak možná tvoří součást promyšlenější marketingové strategie: činit se vzácným, aby jeho příznivce neuspala falešná a demobilizující jistota, že do toho určitě znovu a úspěšně půjde.
Nicméně Petr Pavel obhajující mandát bude ve srovnání s volbami, v nichž ve finále porazil Andreje Babiše, dost jiným Petrem Pavlem. Tehdy mu stačila určitá hromádka plusových bodů, aby se na něm mohli shodnout všichni, kdo na Pražském hradě nechtěli předsedu hnutí ANO. Nyní voliči daleko více přihlédnou k výkonu jeho funkce i k jeho politické profilaci.
|
Zrušme prezidentské volby, prezident Pavel prý nemá konkurenci
Během prvních dvou až tří let v úřadu se Petr Pavel snažil neztratit nadstranickost, nechtěl, aby ho lidé vnímali jako člověka (ba loutku) vládní koalice Petra Fialy. Ostatně, relativně úspěšně se tomu bránil již v kampani. Snažil se pak dokonce hrát roli usmiřovatele vlády a opozice ohledně důchodové reformy, leč tvrdě narazil na drsnou logiku zdejšího polarizovaného politického boje. Dohodu o základních parametrech penzijní reformy zaštítěné Hradem nakonec stornovala Alena Schillerová poznámkou o údajně špatné hradní akustice.
Nicméně nejde popřít, že názorově má Petr Pavel blíže k dnešní opozici. A jakmile skončila její vláda a moci se začala ujímat současná koalice, musel se chtě nechtě začít vyhraňovat. Jmenování Andreje Babiše premiérem podmínil jeho veřejnou deklarací, jak hodlá naložit se střetem zájmů. Zablokoval jmenování Filipa Turka ministrem, čímž spustil menší válku s Motoristy, která (prozatím) vyvrcholila výhružnými sms zprávami Petra Macinky a následnými demonstracemi na prezidentovu podporu. Premiér i Motoristé museli couvnout, prezident v této bitvě zvítězil.
A vůči vládní koalici se začíná vymezovat i v zahraniční politice, zejména ve vztahu k Ukrajině. Trval na zachování české muniční inciativy. Snažil se, i když neúspěšně, prosadit prodej čtyř lehkých bitevníků L-159 Alca ukrajinské armádě, neboť by se jí náramně hodily proti ruským dronům. A nejnověji o víkendu vystoupil na Staroměstském náměstí na shromáždění svolaném na podporu Ukrajiny u příležitosti čtvrtého výročí ruské invaze.
|
Podporujte Ukrajinu až do uzavření míru, vyzval vládu prezident Pavel
Může ale vyhrát politickou válku, do které se pustil, či přesněji řečeno, kam ho strhl vír postojů české společnosti a jejich politické prezentace? A jak v takovém konfliktu definovat parametry vítězství, nebo porážky? Dejme tomu, že jako obhajobu mandátu v příštích volbách.
Po dosti bouřlivém vývoji posledních týdnů, ba měsíců se tvar prezidentovy podpory začíná zaoblovat dle vzoru písmene U. Má tedy na své straně hodně početnou skupinu příznivců, rostou mu však i zatvrzelí odpůrci, přičemž neutrální střed se mu začíná vylidňovat. A část jeho sympatizantů má stále problém s jeho minulostí komunistického rozvědčíka.
Prezidentská volba je hodně personální a obrovsky záleží na tom, kdo všechno se do souboje přihlásí, kdo sežene potřebné podpisy od občanů, nebo od zákonodárců. Pokud Petr Pavel oficiálně oznámí obhajobu úřadu, což se všeobecně očekává, s velkou pravděpodobností se mu nepostaví nikdo z tábora současné opozice. Nebo patrně ne někdo důležitý, kdo by si získal podporu opozičních stran nebo těch sponzorů, kteří k nim mají blízko.
|
Spasitel z Hradu se do kandidatury nehrne, navzdory plným náměstím
Dramatičnost tak do zápasu o Hrad může vnést nynější vládní koalice. Premiér Andrej Babiš již avizoval hledání společného vládního kandidáta. Přesněji řečeno kandidátky, jelikož se vyjádřil, že České republice by slušela v roli hlavy státu žena. Konkrétní jméno však zatím nepadlo. Spekuluje se o Ivaně Tykač, manželce miliardáře Pavla Tykače, která už delší dobu dává najevo názorové souznění se současnou vládou, kritizuje Petra Pavla a může se vykázat charitativními aktivitami. Byť čelí kritice, že projekt školního stravování pro sociálně slabé děti ve výrazné míře provozovala či stále provozuje vlastně za státní peníze.
Politika je však svérázná disciplína a schopnost oslovovat voliče se nedá naučit, jen vypilovat. I Petr Pavel čelil v kampani výtkám, že je málomluvný, leč snažil se udělat z nouze ctnost, což se mu podařilo. Měl ovšem proti sobě soupeře, který rovněž není žádný rétor. Ba často působil spíše jako verbální chaot, jakkoliv se poslední dobou ve zmíněném ohledu trochu vylepšil. Ale stejně tak Petr Pavel. Šance lidí, stojících dosud mimo politiku, se každopádně dají těžko posoudit, dokud se nevrhnou do arény, nezačnou chodit do diskusí, pořádat mítinky a intenzivně plnit sociální sítě vlastní politickou sebeprezentací.
Čas se ale už opravdu nachyluje. Hlasování sice z úředního hlediska proběhne až v lednu 2028, avšak kampaň začne nabírat na obrátkách nejpozději na jaře 2027. Prezidentské volby tedy reálně, po nynější oťukávací fázi, začnou již za rok, ne až za dva, jak se někdy mylně, byť formálně správně, tvrdí.