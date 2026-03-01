Dočasné příměří s generálem: cesta k trvalému míru? I my si můžeme trochu vydechnout

S příjemným oteplením a náznaky jara tají jako loňský sníh vzpomínky na pošmourné dění v duchu tlaku Petra Pavla na změnu programového prohlášení, které mu stávající vláda ještě před svým jmenováním a získáním důvěry jako první v historii poslala k nahlédnutí coby výraz slušnosti. Zvolení zástupci lidu mu stejně řekli, že do programového prohlášení osazenstvu Pražského hradu nic není. Byl to správný krok, protože v Ústavě ČR je hned na začátku napsáno, že veškerá moc pochází od lidu: „Lid je zdrojem veškeré státní moci; vykonává ji prostřednictvím orgánů moci zákonodárné, výkonné a soudní.“
|
Pavel nebude vládě vetovat rozpočet, který podle odborníků porušuje zákon
Patálie kolem nejmenování ministra, konkrétně Filipa Turka, má ještě smutnou dohru. Senátoři s poslanci napříč stranami – za Senát kupříkladu Zdeněk Hraba zvolený na kandidátce ODS a TOP 09, za Poslaneckou sněmovnu Libor Vondráček ze Svobodných zvolený na kandidátce SPD, a další – chystají změnu Ústavy.
Má se v ní přímo specifikovat, že prezident na návrh předsedy vlády prostě jmenovat ministra musí. Teď se jen koumá, jak přesně má věta znít, zdali je třeba takto upřesňovat ještě jiná místa Ústavy, když nestačí i laicky zcela srozumitelná věta v článku 68: „Prezident republiky jmenuje předsedu vlády, na jehož návrh jmenuje ostatní členy vlády (místopředsedy a ministry) a pověřuje je řízením ministerstev.“
|
Prezident „musí“, „má“, „může“… Ústava je špatně a nejasně napsaná, zaslouží si změnu
Společná aktivita zvolených politiků Senátu i Poslanecké sněmovny je logická, protože nikdo neví, kdo vyhraje které volby, tudíž zbavit se změnou Ústavy možných zbytečných problémů přirozeně zákonodárce láká. Když Petr Pavel dotáhl to, co si předchozí prezidenti do konce dovést nedovolili, motivoval politické podhradí v palácích Parlamentu ke společné akci. Náhlý smír, možná jen dočasný, dokresluje vyjádření Petra Pavla k rozpočtu.
„Prezident nemá ve svých pravomocech a v působnosti, aby vládě stanovoval, jaký má mít rozpočet, jaká má být výše deficitu, jaké mají být výdaje na kterou kapitolu.“ Pro duševní zdraví a pevné nervy všech tudíž snad nebude dále protahováno rozpočtové provizorium. Hádku o rozpočtu si odbydou poslanci a poslankyně sami, byť Petr Pavel oznámil návštěvu Sněmovny. Zbývá jediné – aby prohlášení Petra Pavla nevzalo za své stejně jako to předvolební, že bude jmenovat ministry na návrh předsedy vlády bez problému.
Co se týká samotného rozpočtu, Pavel si opět zabrumral, že on by radši více zbrojil/vydával na obranu. Má na svůj názor samozřejmě právo. Koalice vedená Andrejem Babišem se ovšem rozhodla peníze, za něž se v minulosti pořizovaly krásné faktury záloh, případně předražené kuchyně, využít jinak. Zde se hodí pár faktů a čísel. Skutečné výdaje na Ministerstvo obrany jsou naplánované na 154,79 miliard Kč, přičemž v roce 2024 daný resort využil 159 miliard z naplánovaných 164,3 miliard korun. Zbytek šel do jiných kapitol, podobně tomu je i u rozpočtu předloženého Alenou Schillerovou.
|
Turekgate skončila, zapomeňte aneb Pavlova rozpočtová dýmka míru s Babišem
Při pohledu na skutečná čísla je evidentní, že se neděje žádná trága. Výkřiky o „kašlání na obranu“, „ohrožování bezpečnosti země“, apod., jsou bezpředmětné, ale každý má právo si říkat, co chce, případně se nechat usvědčit daty. Každopádně z uvedených sum plyne, že ti, kteří si myslí, že důležitější je železo než chleba a máslo, nemusí tak smutnit, protože výdaje na zbrojení/obranu se příliš mezi vládami neliší. Ti, kteří si myslí, že je důležitější chleba a máslo než železo, se mohou utěšovat následujícími prioritami.
Ministr dopravy Ivan Bednárik oznámil, že z peněz EU na obranu/zbrojení se mu podařilo zajistit peníze na výstavbu dálnice D11, což se do „výdajů na obranu“ má počítat také, plus se má obnovit sleva pro seniory ve výši 75 procent, ukončit růst odvodů OSVČ. Školkovné a slevy pro studenty slíbila opět zavést ministryně financí Alena Schillerová, stejně jako efektivní výběr daní s EET 2.0, což podporují podnikatelé a opětovné zvýhodnění benefitů.
Hospodářská strategie představená za účasti výše zmíněných ministrů a ministra průmyslu a obchodu Karla Havlíčka slibuje multiplikátory k růstu ekonomiky. Plán stabilizace zdravotnictví Adama Vojtěcha započal dofinancováním pojišťoven. To vše výborně poslouží jako další řádek na otevřeném účtu, který my voliči uzavřeme u příštích voleb do Poslanecké sněmovny. Samotný Petr Pavel se svým rozhodnutím jeví jako člověk, který společně se svým okolím vzal do hrsti taktické i strategické myšlení.
Pokud by chtěl Petr Pavel opravdu znovu kandidovat, bude potřebovat i vládní voliče. Jeho život je bez konfliktu s vládou jistě snazší. Nejdříve na olympiádu do Itálie, pak dozvuk v jižních Čechách, pozdravit náměstí v Praze, navštívit Prahu a šup na lyže do Alp. Jestli na smskách Petra Macinky, že v případě spolupráce je možné vše, nebylo pravdy trochu jako na každém šprochu. Dočasným smírem a příměřím s šancí na trvalý mír politiků s generálem máme šanci i my ostatní si trochu vydechnout, což je příjemná změna.
|
Zrušme prezidentské volby, prezident Pavel prý nemá konkurenci
Jen Milion chvilek – lákající občany na demonstrace, přičemž účastnit se na nich je plné právo občanů – musí být smutný, neboť tento předvoj úderné síly morálních majáků zjistil, že stavení do role vůdce opozice se znelíbilo ani samotnému Petru Pavlovi. Video s dotyčnou konverzací obletělo internet. Není se co divit – kromě nevhodnosti bylo a je zřejmé, že svolávat demonstrace teď, zatímco za minulé vlády nesvolávat ani kvůli státu kšeftujícím v Bitcoinech s drogovým dealerem, Dozimetru či kampeličce, je do očí bijící – použijme eufemismus – nemoudrost přístupu nestejného ke všem.