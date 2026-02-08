Podpora opozičního vůdce Petra Pavla mediálně huj, protesty proti němu fuj

Ve chvíli, kdy se zdálo, že už řekli všichni vše, každý už má názor nebo je mu to jedno, událost se nová udála. A zdůraznila, jak na tom jsme, proč volby dopadly, jak dopadly a co se kde řeší.
Všude bylo k dočtení, jak je Petr Pavel miláčkem lidu, jak ho občané podporují. Konaly se online přenosy. Veřejnoprávní televize skoro nevysílala nic jiného. Milion chvilek svolával demonstrace a sbíral zase příspěvky, neboť teď je pravý čas se aktivizovat, zatímco za bývalé vlády nebyl nikdy. Pár zástupců kulturní fronty mělo potřebu sdílet své niterní pocity, jak je teď nová vláda hrozná. Řečeno slovy jednoho z nich, jsou herci a obecně pracovníci v kultuře totiž „přecitlivělí“.
Opozice svolala zbytečnou schůzi o důvěře vládě, na což má sice formálně právo, ale obsah byl akorát tak dobrý k tomu, že zástupci vlády v čele s Andrejem Babišem a Alenou Schillerovou připomněli svým voličům základní axiomy chyb minulé vlády. Porušenými sliby, zvýšením daní a věku odchodu počínaje, kampeličkou, bitcoiny a Dozimetrem konče. I kdyby to však nebylo, atmosféru minulé vlády připomněla účast plejády opozičních politiků na demonstraci.
Korunu všemu nasadila bývalá ministryně spravedlnosti Eva Decroix, která se svěřila, jak se cítila super nadějně v báječné atmosféře demonstrace, jen nechápe, jak mohla být ta „svoloč“ puštěna k vládě. Tím zdůraznila rozdíl mezi tím, kdy bývalá vláda například i zemědělce demonstrující kvůli zemědělství nazvala pátou kolonou přispívající k destabilizaci společnosti v zájmu Ruska a reakcí vlády stávající, která řekla, že lidé si mohou demonstrovat za co chtějí a proti čemu chtějí a tak je to dobře.
Souhlasím a dodávám, že stejně tak má kdokoliv právo idealizovat si Petra Pavla a promítat do něj Havlovské hodnoty, slušnost, věrnost apod., navzdory jeho minulosti před rokem 1989, kdy – nadneseně a v kostce řečeno – jako dospělý přísahal bránit komunistické Československo před kapitalismem, hájil invazi 1968, zatímco vzápětí přísahal bránit kapitalistické Československo před komunismem. Potud vše v pořádku. Jen je pikantní, že z celé kauzy nejlépe vyšlo hnutí ANO, které se jevilo jako jediné jednající dospěle.
Stalo se na Karvinsku...
V následných diskuzích také lidé prezidentovi podle Deníku přičítali odpovědnost za rozhodnutí o ukončení těžby. „Prezident republiky nestojí za útlumem těžby a rozhodnutí o jejím ukončení nemohl ani nijak ovlivnit,“ vzkázal Hrad s žádostí o pochopení.
Zajímavá událost se stala ovšem po návratu Petra Pavla z dovolené, kde týden odpočíval poté, co jeho tisková konference o smskách rozštípla společnost i politickou scénu. Zatímco jsme byli dny zpravováni, jak má Hrad podporu, na Karvinsku došlo k vytěžení posledního vozíku černého uhlí. Svou zdravici poslal i Petr Pavel. Informaci přinesl jako první Karvinský deník . Citujme z textu:
„Zatímco Juchelkův projev se setkal vyloženě s potleskem a hejtmanův byl spíše neutrální, na projev prezidenta Petra Pavla, ač nedorazil osobně, se spustila vlna pískotu. Mnohdy se tak v pískotu ztratilo, nakolik si hlava státu vykonané práce kteréhokoli horníka váží. Lidé ve Stonavě dali jasně najevo, že o jeho slova díků nestojí.“
Tato zpráva se následně těžce probojovávala do hlavních médií. Nakonec se jako ostrůvky pozitivní deviace mainstreamu v duchu padni komu padni první projevily po zprávě Deníku média CNN Prima News a Echo24. Celkově vzato ale ticho po pěšině. Je samozřejmé, že do centra Prahy to mají redakce blíže. Ale proč nepřevezmou ani zprávu těch, kteří to mají blíže mimo Prahu? Odpověď na drzé nálepkování Evy Decroix a otázku, proč dopadly volby jak dopadly, může být následující.
Dokud budou regiony přehlíženy a bude to vypadat, že si řada lidí myslí, že Česká republika rovná se hlavní město Praha, nebudou se mnozí moci divit, že volby k jejich překvapení dopadají dle poměru lidí obývajících Prahu a mimopražských. Dokud budou některé zprávy vhodnější a jiné méně, lidé více věřit nebudou. Dokud se bude prezident pasovat do role vůdce opozice a opozice si ho do role svého vůdce dosazovat, klid nebude, jen chvilková příměří.
Ony miliony lidí, které zůstaly doma, mají jiné starosti. Třeba horníci z Ostravska s tím, jak si najdou práci. Klíčem ke všemu je domácí ekonomická prosperita. Kde ale není, tam ani politik nebere. Zakončeme slovy hejtmana bývalé vlády Jana Grolicha, který se touží stát předsedou lidovců: „Tady není žádná silná opoziční strana, žádná nemá hospodářskou kompetenci, nemá důvěru lidí, že by byla schopná řídit stát a nemá kvalitní komunikaci s lidmi…v této situaci opozici hraje jenom prezident…(hlasování o nedůvěře) pro mě to bylo nadbytečné a strávily se dva dny řečením toho, co už se stejně řeklo“.
Zakončeme ale pozitivně. Naše země je na tom evidentně super po čtyřech letech vlády stávající opozice, vůbec není historicky nejnižší porodnost, krize bydlení, příliš vysoké daně a vše nezdražilo kumulativně o více než třetinu, tudíž je možné Poslaneckou sněmovnu blokovat dva dny řečmi o smskách při vědomí, že soukromá korespondence se zveřejňovat nemá. Viz článek 13 listiny práv a svobod a paragrafy 182 a 183 trestního zákoníku. Obecně slovy prezidenta Zeman v Chuti moci: „Gentlemani cizí zprávy nečtou a když čtou, tak je alespoň nezveřejňují“.