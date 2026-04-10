Republika generalissima Pavla se ústavou řídit nemusí. Poníží kvůli němu Babiš Macinku?

To nic nemění na skutečnosti, že jak prezident Pavel, tak ministr Macinka se chovají jako rozjívení puberťáci. Nejprve několikrát ministr zahraničí prezidentovi vzkázal, že nikam nepojede, načež prezident reagoval, že nějaký Macinka nebude o jeho cestě rozhodovat.
Pro zemi i politiku by bylo lepší, kdyby se tato výměna (pokud se už musela odehrát) uskutečnila za zavřenými dveřmi, nicméně oba aktéři si svá zbytnělá ega a zlou vůli užívají plnými doušky, Macinka s potutelnou škodolibostí, Pavel se svatouškovskou škraboškou. Trapní jsou oba.
Na cestě k poloprezidentskému systému
Kdo pojede na summit, se teprve rozhodne. Pokud se premiér podrobí generálskému rozkazu a poníží koaličního kolegu, bude to poklidnější varianta, ale rozhodně ne lepší z dlouhodobého hlediska. Tohle řešení vypadá na první pohled docela nevinně, kromě trochy reptání Motoristů a SPD vlastně nic nehrozí, prezidentovi příznivci budou vrnět blahem.
Prezidentská varianta s sebou však nese dva zádrhele. Ten první je spíše kosmetický, totiž že si prezident na summitu bude říkat, co chce a to bez ohledu na vládu. Nejednal by tak poprvé a jistě by si to velmi užil, protože by vládě připravil horké chvíle. To je špatné a vyloučit to nemůžeme, avšak není to žádná katastrofa.
Další ohýbání ústavy směrem k poloprezidentskému systému je daleko závažnější, nejen kvůli Petru Pavlovi a jeho zbrojařským sponzorům, kteří si chtějí přivlastnit republiku. Petr Pavel se již pokusil mluvit do programového prohlášení vlády, nyní chce určovat, kdo pojede na který summit. Co bude příště?
Hlasití obhájci liberální demokracie respektují ústavu jen v okamžicích, kdy se jim to hodí a dnešní opozice bude podporovat cokoli, co podle ní oslabí vládu. Jenže zapomínají, že budou také jednou vládnout a mohou se střetnout s prezidentem, který bude daleko šikovnější, důraznější a kreativnější než Petr Pavel. Ale možná dnešní opozice už ani neuvažuje o možnosti, že by vládla a představa nějakého budoucího prezidenta à la Miloš Zeman je jim vzdálená. To ovšem neznamená, že taková možnost je vyloučena. Ostatně pokud by Petr Pavel se svým udílením rozkazů vládě uspěl, jen těžko by to skončilo pouze jedním summitem NATO.
Spor o výklad ústavy
Druhé řešení by bylo daleko výbušnější, ostatně už teď opozice zbrojí a svolává mimořádnou schůzi Sněmovny, kde si budou patrně vynucovat i Pavlovu přítomnost na summitu NATO. Budou nám tvrdit, že prezidentova přítomnost je klíčová, protože problematice nikdo jiný nerozumí tak dobře jako on, bývalý generál a vojenský šéf NATO. Přičemž fakticky by se nic nestalo, kdyby Petr Pavel na summitu nebyl, tedy pokud nepočítáme jeho uraženou ješitnost, protože „on tam jezdí vždycky“.
Těžko říci, zda se do střetu bude premiérovi chtít, protože to bude znamenat i nějakou tu demonstraci na podporu prezidenta v režii Milionu chvilek. Ano, tato varianta by byla střetem o principy, o to, zda platí pravidla nebo svévole. Petr Pavel již několikrát porušil své předvolební sliby, že nebude prezidentem aktivistickým. Momentálně se dobrovolně stává prezidentem protivládním a uzurpuje si moc, na kterou nemá právo. Pokud má pocit, že za ním stojí dost hlasití podporovatelé, může to z jeho pohledu být sázka na jistotu. S opozicí může počítat, ta není schopná hájit jiný princip než princip Antibabiš.
Střet o výklad ústavy by nebyl ani kultivovaný, ani věcný, už nyní prohradní propagandisté tvrdí, že nás vláda chce prodat Putinovi, což je zjevná lež. Při otevřeném střetu by to bylo hodně divoké, nicméně vzhledem k tomu, že se ukazuje, že porušování psaných i nepsaných pravidel není cizí ani vládě ani opozici, stál by otevřený spor o výklad ústavy za trochu nepohodlí.
V opačném případě se blížíme latinskoamerickému modelu: uniformovaný „fešák“ nám bude, za frenetického aplausu mediální klaky, vykládat ústavu podle své momentální libovůle.
Výňatek z Ústavy ČR, článek 63:
(1) Prezident republiky dále