Petr Pavel a vláda: kdo z nich tahá za delší konec provazu?

Uplynulé dny znovu potvrdily, že přišlo období obtížného soužití prezidenta republiky s vládou. Tentokrát je předmětem sporu tvorba zahraniční politiky státu a její reprezentace navenek. Konkrétně otázka, kdo povede naši delegaci na letošním summitu Severoatlantické aliance v turecké Ankaře.
Z právního hlediska jde o záležitost docela jednoduchou. Prezident republiky je podle znění české ústavy oprávněn zastupovat stát navenek. Pokud přitom má činit rozhodnutí, vyžaduje to spolupodpis předsedy vlády nebo jím pověřeného člena vlády. A za takové rozhodnutí pak nese odpovědnost vláda.
Odpovědná a neodpovědný
To ale neznamená, že prezident republiky je tvůrcem zahraniční politiky. Tato úloha je svěřena vládě. Vyplývá to přímo z toho, že podle ústavy je vláda nejvyšším orgánem moci výkonné. Zahraniční záležitosti, stejně jako vnitřní záležitosti, obrana a oblast financí jsou klasickými doménami tvořícími moc výkonnou. Vláda je navíc odpovědná Poslanecké sněmovně, na rozdíl od prezidenta, který odpovědnost za výkon funkce nenese žádnou.
Výkonné pravomoci má ten orgán, který je z výkonu své funkce odpovědný. A to je vláda, nikoliv prezident republiky.
Pokud by nestačil pouhý výklad ústavy, potom kompetenční zákon, číslo 2/1969 Sbírky, stanoví výslovně, že ministerstvo zahraničních věcí je ústředním orgánem pro oblast zahraniční politiky. Tentýž zákon stanoví, že ministerstvo obrany je v obdobném postavení pro oblast obrany, o kterou také na summitu Severoatlantické aliance jistě půjde. Oba ministři jsou součástí již zmíněné vlády.
Vedle toho zákon o zajišťování obrany České republiky, číslo 222/1999 Sbírky, výslovně stanoví, že za přípravu a zajišťování obrany státu odpovídá vláda. Podle téhož zákona vláda činí veškerá opatření, včetně diplomatických, ke splnění uvedeného hlavního úkolu, a to jak v době míru, tak v době stavu ohrožení státu nebo válečného stavu. Nadcházející summit NATO, účast na něm, příprava stanoviska České republiky – to nepochybně spadá pod pojem „zajišťování obrany státu“. Citovaný zákon nedává prezidentu republiky v dané oblasti žádnou pravomoc.
Mimochodem, podle zákona o zajišťování obrany je to vláda, kdo připravuje a schvaluje nejenom koncepci obrany státu, ale také koncepci výstavby ozbrojených sil, a to ve formě příslušných závazných strategií. Ty obsahují mimo jiné také druhy a počty bojových prostředků a bez změny uvedených dokumentů vládou nelze tyto počty upravovat.
Nejde zdaleka o jediné zákony, kde je vládě uloženo plnění úkolů v oblasti zahraniční a obranné politiky. Princip našeho ústavního uspořádání je jednoduchý. Výkonné pravomoci má ten orgán, který je z výkonu své funkce odpovědný. A to je vláda, nikoliv prezident republiky.
Polský precedens
Jaká je tedy jeho úloha? Zmíněné ustanovení ústavy mu dává možnost reprezentovat stanovisko státu navenek. To je ale tvořeno vládou. Nic jí v tom nebrání a běžně tak činí v součinnosti s prezidentem republiky. Platí ale to, že jakákoliv zahraniční cesta o státním charakteru se realizuje v rámci mandátu, který schvaluje vláda. Vláda také rozhoduje o složení příslušné delegace. A po skončení cesty vláda projednává zprávu o průběhu takové zahraniční cesty. Opět, nic nebrání tomu, aby vláda vzala v potaz postoje prezidenta republiky.
Stávající situace není ideální, ale není ani ojedinělá. Podobný problém nastal před 18 lety v Polsku, když se do sporu o zastupování Polska na Evropské radě dostal tehdejší prezident Lech Kaczyński s vládou vedenou Donaldem Tuskem. Vláda nakonec prezidentovi odmítla poskytnout letadlo na cestu a věc skončila u polského Ústavního tribunálu. Ten i přes ústavně silnější postavení prezidenta, než jaké má ten náš, dal za pravdu vládě.
Jak by dopadla celá věc u nás, to je samozřejmě otevřené. Ale je to příležitost pro prezidenta republiky k podání kompetenční žaloby a vyjasnění celé záležitosti.