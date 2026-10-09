Prezident, jenž si vzal dovolenou od demokracie. Dorazí nakonec z Maroka do Černoučku?

Hlava státu vyměnila volební místnost v Černoučku za marockou poušť. Hrad tomu říká chyba v plánování. Já tomu říkám zpráva o tom, jak lehce zacházíme s tím, co jsme si v roce 1989 vyvzdorovali.
V pondělí by se Václav Havel dožil devadesáti let. V pátek a v sobotu půjde země, kterou pomáhal vyvést z nesvobody, k obecním volbám. Mezi těmi dvěma daty leží zpráva jako z jeho absurdních dramat: prezident republiky volit nepůjde. Je na dovolené.
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Hrad to 2. října oznámil větou suchou jako saharský písek. Prezident se hlasování nezúčastní a „chyba v plánování“ ho mrzí. Vrátí se až 19. října. Kde je, prozradila fotografie z marocké rallye.
Jde o gesto, ne o hlas
Buďme fér. Na odpočinek má právo i prezident. Jeden hlas v obci s necelými třemi stovkami voličů nic nezmění. Kdyby šlo o počty, mávli bychom rukou.
Jenže práci hlavy státu neurčují počty, v drtivé většině situací jde o gesta. Termín voleb letos určil ústavní zákon: pátek a sobota v prvním celém říjnovém týdnu. Věděl to každý, kdo to vědět chtěl. Podle Seznam Zpráv to věděl i prezident; spolupracovníci ho přemlouvali, aby cestu posunul. Odmítl. To není chyba v kalendáři. To je rozhodnutí.
A je to rozhodnutí muže, který před čtyřmi lety označil komunální volby za možná nejdůležitější volby pro běžného člověka. Ano, o chodníku, školce a kanalizaci se nerozhoduje v Bruselu. Přesto k nim v roce 2022 nepřišla ani polovina z nás. Jak má hlava státu příště zvát lidi k urnám? Proč má být odpovědným voličem člověk v Sokolově, ve Vsetíně nebo v Holešovicích, když jím není první občan státu?
Přidala se i první dáma. Neřekla, zda sama volit půjde; Hrad k té otázce ještě včera mlčel. Zato vytkla státu, že lidem neumožnil hlasovat odjinud. Jenže zastupitelstvo své obce si člověk odjakživa volí ve své obci. Tady nevadí pravidla. Vadí, že ten, kdo má u urny být jako symbol hodnoty voleb, odjel na dovolenou.
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A teď to, co bolí nejvíc. V červnu uplynulo šestatřicet let od prvních svobodných voleb. Nespadly z nebe. Vyvzdorovali je samozřejmě nejen studenti, kteří 17. listopadu roku 1989 zdvihali na Národní třídě holé ruce – měl jsem to potěšení se na Národní z Albertova projít a pak vést stávkový výbor fakulty. Ale hlavně lidé jako Václav Havel, kteří pro ně seděli ve vězení. Petr Pavel i Eva Pavlová prožili ten podzim v uniformě lidové armády s legitimací komunistické strany. Co přesně dělal prezident onoho pátku, popsal pokaždé, když o tom mluvil, trochu jinak.
Omluvenky z demokracie
Minulost dle těch, co prezidentskému páru fandili či stále fandí, nevadí. Po listopadu odvedli této zemi dobrou službu. Já si spíš říkám, že naštěstí (vzhledem k tomu, o co se v roce 1989 nepřičinili) to, co po něm prospělo kariéře Petra Pavla, prospělo i této zemi. Ale – a to určitě – ti, kteří tehdy nestáli mezi těmi, kdo svobodné volby v roce 1989 požadovali, mají dnes o důvod víc ukázat, že znají jejich cenu. Volit není povinnost. Je to výsada, kterou za ně zaplatili jiní.
Nechci věřit, že jde o pohrdání demokracií. Bojím se něčeho všednějšího: lehkomyslnosti. Víry, že takovou „klukovinu“, jak to podle Seznam Zpráv vnímá on sám, příznivci odpustí. Možná odpustí. Jenže demokracii často neničí velké zrady. Zajít může i na malé omluvenky.
Co s tím? Pane prezidente, jako všude jinde v Česku i volební místnost v Černoučku zavírá v sobotu ve dvě hodiny odpoledne. Let z Maroka trvá pár hodin. Cesta této země ke skutečným volbám trvala čtyřicet let. Vraťte se a odvolte. A pokud ne, řekněte nám to alespoň sám, ne ústy svého hradního tiskového mluvčího.
My ostatní to máme tento pátek a sobotu jednodušší. Jít a volit. Možná i právě proto, že prezident nejde. Svobodné volby nejsou jeho. Jsou naše.