Bez Československa. Rozdělenou společnost zklidnilo rozdělení státu

Názor

Přelom roku přináší otázky a obavy. Až dole se krčí téma 30 let od rozpadu Československa a vzniku dvou samostatných států. Přitom třicet let překonává délku všech režimů, jež se tu od rozpadu Rakouska-Uherska vystřídaly (počítáme-li komunismus jako režimy stalinský, reformní a normalizační). Ale ten nezájem znamená jisté plus.