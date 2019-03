PETRÁČEK: Brexit podle Coenů. Věříte, že Británie opravdu opustí EU?

Ta otázka z titulku působí divně. Nejde přece o víru, ale o respekt k hlasu voličů z 23. června 2016. Referendum vyznělo 52 ku 48 pro brexit. Vše ostatní – kritikou přímé demokracie počínaje a pomstychtivosti EU konče – je podružné. Přesto je úvodní otázka stále ve vzduchu: „Evropští lídři se shodli na prodloužení brexitu.

Do 22. května, pokud v Londýně projde dohoda o vystoupení, do 12. dubna, pokud neprojde.“ Tak stručně shrnuly agentury výsledek summitu EU. A občan se ptá: Toto je výsledek všech jednání a procesů za téměř tři roky od referenda?



Chaos v britském rozhodování je už takový, že v očích mnoha lidí válcuje věcné analýzy. I proto se nabízejí otázky víry. Anebo lecjaká pomyšlení, třeba na to, jak by téma brexitu pojala filmařská dvojice bratří Coenů.

Připomíná se tu hláška z jejich snímku Po přečtení spalte: „Dejte vědět, až to bude dávat smysl.“ Tak to vnímají i mnozí fanoušci Británie a její racionální, skeptické a liberální role v Evropě. Argumenty z britské politiky i médií budí občas dojem, jako by Evropská unie vystupovala ze Spojeného království, ne Británie z EU. Je to ale obráceně. Ten, kdo mění status quo, se musí přizpůsobit většině, ne si klást podmínky. Ten, kdo k tomu vedl kampaň, musí vědět, jak naložit s vítězstvím, ne od něj utíkat. Dejme tomu, že většina Evropy chápe problém britsko-irské hranice. Ta byla dosud buď žádná (do roku 1922), či z obou stran neunijní (do roku 1973), či z obou stran unijní (do roku 2019). Teď bude poprvé vnější hranicí EU, což Irům v Ulsteru vadí. Ale EU kvůli tomu nezmění pravidla společenství. To brexitáři před třemi lety nevěděli? Jak by prošli u testů PISA v bloku „porozumění psanému textu“?

Anglosaské úsloví říká, že nelze mít zároveň omeletu a celá vejce. Právě tak nelze zároveň odejít z EU a uchovat si její benefity. Tohle není problém těch, kdo zůstávají, ale toho, kdo mění status quo (odchází). Ten si to musí vyjasnit a potom „dát vědět, až to bude dávat smysl“.