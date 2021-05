PETRÁČEK: Brzda a lid. Partyzánské navrácení k normálu skrývá háčky

PRAHA Kdo si chce užít nastávající slunečné dny, může vyrazit třeba na Pálavu a na její nevyšší vrchol Děvín. Odtud spatří většinu Podyjí, na obzoru i brněnské paneláky a má-li kliku, na východě dokonce Velkou Javořinu na slovenské hranici. Jde-li po zelené značce k samotnému vrcholu, možná ani netuší, že ta trasa je přístupná teprve od roku 2015. Do té doby byl vrchol formálně uzavřen kvůli armádním zařízením na TV vysílači.

Dobře, zamyslí se turista, ale když se tam smí teprve šest let, proč cesta k vrcholu působí jako tradiční, už dávno prošlapaná? Inu proto, že ji partyzánsky prošlapali lidé, kteří tam chodili už v době formální uzávěry.

Právníci tomu říkají „normativní síla skutečnosti“. Narážíme na ni stále více i v podmínkách epidemie, opatření a restrikcí. Začalo to nejpozději na podzim. A nápadně to působí teď, když vláda ohlásila – a dnes má schválit – zrušení povinnosti nosit roušky venku od 10. května. Žijí snad na Marsu? To je jako legalizovat černou stavbu, zněly převažující reakce na webu.

Tak jako lidé prošlapali cestu na vrchol Děvína a stát ji pak legalizoval turistickou značkou, značná část (většina?) veřejnosti partyzánsky razí cestu ke zrušení povinných roušek venku. Na tom samozřejmě není nic nového ani překvapivého. Je to veřejné vysvědčení toho, nakolik lid bere vážně vládní pravidla, nakolik ta pravidla odpovídají realitě, respektive nakolik je utváří „normativní síla skutečnosti“.

Ale pozor, není to jen téma pro akademiky a právníky. Co když se epidemie ještě vzchopí a bude třeba ji zabrzdit? Stát uvažuje, zda je na takovou situaci připraven. Ale zásadnější je možná otázka, zda je na ni připraven lid.