Čím se liší Rusko? Před 100 lety vznikl komunistický Sovětský svaz

Trval do 26. prosince 1991 a pro Reagana byl „říší zla“. Když jsme spadli do zóny vlivu Moskvy, byla to zóna sovětská. Zanikla s rozpadem SSSR a stažením jeho armády z Československa. Václav Klaus říkával, že obavy z Ruské federace jsou přehnané, že nekomunistické Rusko je jiný stát než komunistický SSSR. Jak to vyznívá po téměř roce ruské agrese na Ukrajině?