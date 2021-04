PETRÁČEK: Dividenda z Gagarina

Jestli se Moskvě za studené války něco fakt povedlo, byl to výběr Jurije Gagarina na prvního kosmonauta. Jeho první let do vesmíru 12. dubna 1961 měl význam prestižní, technologický i vojenský. Ale jeho osobnost mladého muže s okouzlujícím úsměvem dosáhla víc: uspět i na poli soupeření „měkké síly“.

Moskva z té dividendy těží dodnes. Prezident Putin toho využil a k 60. výročí Gagarinova letu promluvil. Využil příležitost oživit, jak byla Moskva v něčem první a světem obdivovaná, tudíž může po paroubkovsku říkat: Kdo z vás to má? Kdo z vás dokázal porazit Hitlera, jako první dojít do Berlína? Kdo z vás dokázal jako první vyslat člověka do vesmíru? I Putin ví, že Gagarin byl nejen první v kosmu, ale okouzlil celý svět včetně britské královny. Že reprezentoval Sovětský svaz, ale měl blíže k reprezentantům typu Jevtušenka, Pasternaka či Plisecké než k aparátčíkům či kágébákům. Že zosobňuje úspěch, který se dnes nemusí nějak relativizovat, natož se za něj stydět. A hlavně že Gagrin zemřel v Kristových letech v březnu 1968, což umožňuje rozvíjet legendy a narativy podle různého gusta. Při návratu na Zem byl Gagarin v nebezpečí. Dělat nemohl nic, musel jen čekat Jeden narativ představuje sympaťáka s lidskými slabostmi (alkohol, ženy), jenž i za Chuščova dal svou starší dceru pokřtít, a stal se ikonou světové pop kultury. Jiný narativ přibližuje právě ona pokřtěná Jelena Jurjevna Gagarinová, kunsthistorička a ředitelka muzeí v Kremlu, jež po anexi Krymu podepsala výzvu ruských „kulturníků“ na podporu Putina. A je tu i narativ doby, kdy Moskva udávala světu tón v kosmu a ve zbrojení. Právě ten v pondělí rozvinul prezident Putin: „Rusko musí podpořit svou pozici jedné z vedoucích jaderných a vesmírných mocností, protože vesmírné odvětví přímo souvisí s obranou.“ Ano, z Gagarinovy dividendy se čerpá i dnes.