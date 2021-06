PETRÁČEK: Dva v Ženevě

Jezero pod Alpami a vily kolem něj. Není to tam, kde se poprvé setkali Reagan s Gorbačovem? Jistěže ano. Ale pamětníci summitu z roku 1985 vědí, jak zavádějící mohou být paralely k setkání Biden–Putin v Ženevě v roce 2021.

Nějakou strukturovanou dohodu nikdo neočekával. Jde spíše o osobní atmosféru kontaktu dvou osobností, která hraje roli i v éře IT a umělé inteligence.



Reagan s Gorbačovem v Ženevě nedohodli vůbec nic. Ale setkali se dva lídři, kteří k sobě začali nacházet cestu. Časem získali společně sdílené přesvědčení, že tak jako dosud to dále nepůjde. A během čtyř let vyvedli svět ze studené války.

To se teď zdá nemožné. Nesetkali se bývalý herec a komunistický idealista, kteří chtěli dělat věci jinak. Vždyť Reagan věřil, že udržovat rovnováhu hrozbou vzájemného zničení je nemravné. Včera se sešli dva staří praktici, kteří dobře vědí, jak to ve světě chodí. Dva muži, o nichž je známo, co si o sobě myslí.

V takovém prostředí neklíčí převratné vize ani změny. Může v něm ale uzrávat jisté poznání. Třeba takové, že i Rusko potřebuje stabilitu vnější i vnitřní. A klesá-li zájem o fosilní paliva i jejich cena, bude mít Rusko problémy s vlastním rozpočtem. To vše ale půjde hodnotit až s odstupem. Tak jako summit Reagan–Gorbačov v Ženevě roku 1985.