EU má plynový strop. A je-li pro Putina nepřijatelný, něco na něm bude

Čteme-li ve Financial Times chválu českého předsednictví, může nás zahřát pocit hrdosti. Ale upřímně, to není informace, která by běžným čtenářům v Evropě uvízla pod kůží.

Z pondělního jednání může lidem zůstat v paměti něco jiného.

Ministři energetiky dohodli v Bruselu unijní zastropování cen plynu takto. Aktivuje se, když cena kontraktů na virtuálním trhu TTF tři dny v řadě překročí 180 eur za megawatthodinu. A rozdíl proti průměrné ceně zkapalněného plynu (LNG) musí činit nejméně 35 eur.

Přijde vám to příliš formální či abstraktní? Možná, ale má to i silné neformální stránky.