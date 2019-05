PETRÁČEK: Evropan na telefonu. Jak by asi s USA jednal německý kancléř za Zelené?

Dávné přání Henryho Kissingera, aby Evropa měla jedno telefonní číslo na odpovědného partnera, se naplnilo. Sice neformálně, ale účinně. „Partnerem na telefonu“ je Angela Merkelová. Jen s jedním upřesněním. Podobně jako je v rámci EU „více Evrop“, je i v rámci USA „více Amerik“. Ukázal to závěr tohoto týdne.

Ve čtvrtek mluvila kancléřka Merkelová na Harvardu – k té Americe, jež pokládá prezidenta Trumpa za nepřítele, ba nelegitimního představitele země. Ovace a chválu sklidila i za to, co ve skutečnosti neudělala: za manželství pro homosexuály (sama byla proti), minimální mzdu (nechala si ji vnutit sociálními demokraty), klimatickou politiku (odstavením jaderných elektráren vynutila posílení emisních uhelných). A vytasila paralely, o nichž se svou zkušeností musí vědět, že jsou demagogické. Ano, prezident Reagan vyzval ke zboření zdi v Berlíně a prezident Trump chce zeď na hranici s Mexikem. Ale to skutečně není rozdíl mezi zdí uvězňující vlastní občany a tou, která míří proti nelegální migraci?

Již v pátek Merkelová jednala v Berlíně se zástupcem Ameriky Trumpovy, šéfem diplomacie Pompeem. Ale společný jazyk? Shodnou se, že Írán nesmí získat jaderné zbraně, ale neshodnou se jak. Skrze Obamovu dohodu velmocí? Skrze Trumpovy výhrůžky posilující v Teheránu paranoiu, že hrozí svržení režimu? Témat, kde se Německo (EU) a USA neshodnou, přibývá. Patří k nim postoj k ruskému plynovodu Nord Stream 2 i čínským technologiím (Huawei). A mediálně válcují ty body, kde shoda ještě panuje – třeba postoj k Ukrajině.

Trump a Merkelová sázejí na možnost dohody s kýmkoliv. „Muž dealu“ se cítí i na Kim Čong-una. Merkelová klidně jedná s Putinem, ale řekne mu, že Krym není zboží v obchodním domě GUM. Není-li ani ona schopna účinné dohody s USA (nenamlouvejme si, že Trump je jen úlet, který pomine), jak se budou s USA dohadovat její nástupci. Třeba nějaký zelený kancléř, který v Trumpovi vidí zločince?