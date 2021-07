PETRÁČEK: Jak nahlodat důvěru. Skoro se zdá, že na Ryanair platí jen Lukašenko

Pokud se má snaha o co největší proočkovanost opírat o něco zásadního, tak o důvěru. Důvěru většiny společnosti v to, že vlády nelžou. Že vakcinace je jediná možná cesta z pandemie a uzávěr zpět do normálu. V roce 2020 jsme to slýchali spíše jako přání. Od Vánoc se očkování rozjíždí, v jistých zemích už pokrylo většinu populace, takže by vše mělo být na cestě k normálu. Ale není.

Šíření mutací nutí zpřísňovat i tam, kde už se cítili skoro v normálu. Třeba v Izraeli, kde zrušili, ale pak opět zavedli povinné roušky. Nebo v Británii, kde mutace zpochybňují termín Dne svobody. Či ve Francii, kde prezident nařídil utužení. Poučný je případ nedělního letu společnosti Ryanair na trase Praha–Göteborg. Personál na palubu nepustil pasažéry, kteří sice měli doklad o dokončeném očkování, ale neměli po ruce negativní test. To že je cesta k normálu? Ano, Běloruská stíhačka donutila přistát letadlo Ryanair pod záminkou bomby. Na palubě byl kritik Lukašenka Ryanair je soukromá společnost, ale v letecké dopravě se i ty musí řídit vyššími pravidly. Ryanair žádal něco nad pravidla česká, švédská i mezinárodní. Co si postižení pomyslí o českém státu, který má dodržování svých pravidel po Ryanairu vymáhat? Neřeknou si cynicky, že víc než Česko platil na Ryanair despota Lukašenko, když jejich spoj donutil přistát v Minsku? Pro shrnutí poslouží slova jednoho z cestujících v diskusi na webu iDNES. „Tím letem jsem do Švédska letěl… Ryanair ze dne na den změnil podmínky a sami stevardi se to dozvěděli chvíli před boardingem. Spoustu naštvaných lidí poslali 20 minut před odletem na test, který nemohli stihnout. Je to neuvěřitelná arogance společnosti… Navíc vás naučí nevěřit vládní propagandě, že očkováním se vrátíme k normálnímu životu. S tím už se u nás nepočítá.“ Toto je jádro věci. Ač šlo jen o jeden let, podobné zprávy nahlodávají důvěru ve stát i jeho exekutivu. A pak vznikají šťouravé otázky. Jak mohou události tohoto typu motivovat k očkování? Může vůbec vláda sdělit něco oficiálního, co by platilo déle než pár dnů?