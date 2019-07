PETRÁČEK: Jak se můžete provinit, i když šíříte úřední statistiky

Každou chvíli někdo naříká, že se stal obětí politické korektnosti. Anebo pravičáků či rasistů. Těžko si udělat objektivní obrázek – rozklíčovat, kdy šlo o skutečný útok a kdy spíše o ideologické PR. Jenže americký případ dvacetileté Kathy Zhuové (původem Číňanky) za jistou zvláštní pozornost stojí.

Ilustruje, jak se může společnost posunout od často gumové hrozby fake news k ještě daleko gumovější hrozbě citlivosti – třeba „necitlivých statistických informací“.

Zhuová se stala nejkrásnější dívkou státu Michigan a měla postoupit do celoamerické soutěže. Jenže nepostoupí a titulu Miss Michigan byla zbavena. Důvodem je to, co psala na svůj Twitter. Třeba se nepříznivě vyjádřila k hidžábu: „Chcete mi říci, že hidžáb je jen módní doplněk, a ne věc náboženství? Nebo jen chcete, aby všechny ženy pocítily islámský útlak?“ Takovou otázkou si ovšem naběhla na cejch islamofobie.

Též napsala, že Afroameričané skutečně tvoří nadproporční díl obětí zločinů, ale hlavní vinu nenese bílý supremacismus, nýbrž vnitrokomunitní násilí. Tedy to, co statistiky řadí do kolonky black on black gun violence. Tady si Zhuová naběhla na cejch necitlivosti. A zde také míříme k jádru věci.

Když komise pro soutěže krásy Zhuovou vyloučila, postupovala podle vlastních pravidel. Tak to chodí i na Facebooku. Výstražně ale zní formulace „necitlivé statistické tweety“. Až dosud byly hrozbou výzvy k násilí a fake news. Kdo je přistižen při nich, ať je potrestán podle pravidel. „Necitlivost“ však míří o úroveň výš.

Použijete-li úřední statistiky, které dokládají, že na vysoké míře vražd Afroameričanů se podílí hlavně vnitrokomunitní násilí, těžko vás někdo obviní ze lži či šíření fake news. Ale může-li vás obvinit z necitlivosti tak, že to ponese důsledky, zdá se, že končí další jistoty. Kdyby se toto pojetí necitlivosti rozšířilo (jako jiné věci, jimž jsme se před lety smáli) a vzali bychom to přísně, neměla by se publikovat ani čísla o vysoké nezaměstnanosti či inflaci. Vždyť je to necitlivé vůči těm, kdo marně hledají práci.