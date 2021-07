PETRÁČEK: Je plyn bezemisní? Proč Evropská komise připomíná Marii Antoinettu

Že je klima příliš rozkolísané, je známo. Právě proto vyspělý svět snižuje emise CO2. To jsou fakta už natolik zažitá, že se učí i na základních školách.

I žáci mají chápat prvky základní rovnice: čím méně emisí, tím lépe pro klima i pro lidi. Ale Zelená dohoda pro Evropu k tomu přináší zvláštní nádech, politický a ideologický. Čiší to i ze slov přicházejících od špiček Evropské komise – místopředsedy Franse Timmermanse a Ursuly von der Leyenové. A to tak zřetelně, že by to mohli probírat i žáci ve škole. Ukažme si to.

Zelená dohoda pro Evropu, tedy její návrh z dílny EK, začíná v mediálním podání větou: „Do roku 2030 se musí drasticky snížit emise CO2.“ (Die Welt) To je jasné. Žáci si představí likvidaci fosilní energetiky i spalovacích motorů a důraz třeba na bezemisní energetiku jadernou. Ale jiné zprávy vyznějí jinak: „EK chce… zvýšit podíl obnovitelných zdrojů na spotřebě energie.“ (ČTK) Tedy vyštípat jadernou energii. Proč, milí žáci, jsou-li pro EK prioritou nulové emise, se ruší bezemisní jaderní elektrárny? Je plyn, který se náhradou za ně dopravuje potrubím do Německa, bezemisní? Tady něco nehraje.

Tady opravdu něco nehraje a eurokomisaři by to už dávno zjistili, kdyby se nedívali na svět ideologickýma očima Německa a nepodléhali kognitivnímu zkreslení. Tedy tomu, co je známo z hlášky připisované Marii Antoinettě. Když královna Francie viděla bouřící se lidi a dozvěděla se, že nemají chleba, reagovala větou: „Tak proč nejedí koláče?“

Podobně odpálil Frans Timmermans stížnost, že zátěž ekologických norem zdražuje a ještě více bude zdražovat benzin. Podle něj budou už v této dekádě elektroauta levnější než auta klasická. Jako bychom slyšeli Marii Antoinettu: „Tak proč nejezdí elektroauty?“ Pane komisaři, dodal by žák, vždyť ono je to obráceně, klasická auta budou ještě dražší než elektroauta. Proto lidé Timmermansova typu působí jako Marie Antoinetty 21. století. Proto jim starý německý socialista Martin Schulz říká „ekoburžoazie“.