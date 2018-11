PETRÁČEK: Je rozdíl střílet na ty, kdo unikají, a ty, kdo vnikají

Donald Trump schválil použití smrtící síly na hranici USA, píše agenturní zpráva. Ale i ta dává tomu faktu nádech zla. Jde samozřejmě o hranici americko-mexickou a přípravu na zápolení s tisícihlavou „karavanou“ Středoameričanů, kteří se snaží nelegálně proniknout na svrchované území USA. Je na tom něco divného? V zásadě ne.

Ve světě se různí lidé snaží nelegálně dostat do různých zemí, aby tam našli bezpečí a obživu. A leckde ve světě se svrchované státy nelegálním průnikům na své území brání. Zvláštně působí jen to, že slova „smrtící síla“ se tak jednoznačně spojují se zlem. Napíše-li týdeník Newsweek, že Trumpova vláda schválila využití vojáků při prosazování zákona na jižní hranici, zní to až chvályhodně. Ale dodá-li, že vojáci mohou použít smrtící sílu, je oheň na střeše.

Je třeba říci tolik. Má-li svrchovaný stát zůstat svrchovaným státem, má-li si udržet kontrolu nad svými hranicemi i nad podmínkami, o které se opírá jeho stabilita a přitažlivost pro jiné, použití smrtící síly na hranici je legitimní volbou. Použije-li Izrael smrtící sílu na hranici s Pásmem Gazy, a to vůči lidem, kteří ho přicházejí ohrozit a které sám x-krát varoval, stane se otloukánkem muslimů i západních pokrokářů. Skoro nikdo se neptá: Co by následovalo, kdyby smrtící sílu či její hrozbu nepoužil? Neobrátila by se pak větší smrtící síla proti jeho vlastním občanům?



Žijeme v části světa, jež má s použitím smrtící síly na hranici zlé zkušenosti z komunismu (stovky zastřelených „narušitelů“). Ale proto bychom měli rozlišovat mezi střílením na ty, kteří se pokoušejí uprchnout ze státu ven, a na ty, kteří se pokoušejí dostat dovnitř, aniž jsou známy jejich úmysly.



Před týdnem zabili domorodci v rezervaci na indickém ostrově amerického misionáře, který k nim nelegálně pronikl. Použili smrtící sílu k ochraně své svrchovanosti, způsobu života i tradic – a nikdo neprotestoval. Proč by měl protestovat proti hrozbě smrtící silou na hranici USA?