PETRÁČEK: Jízdenka ke svobodě. Covidpasy budou od června naše sociální kredity

Praha Od úterý 1. června bude v Česku fungovat covidpas, od 1. července pak v celé EU. Tak pravil ve středu v televizi vládní zmocněnec pro IT Vladimír Dzurilla. Covidpas ponese informaci, zda byl dotyčný očkován, testován či vyléčen (tudíž má protilátky) a těmto lidem usnadní leccos – od překračování hranic až po návštěvu hospody. A byť to není informace nečekaná, teď už má „úřední štempl“.

Není náhoda, že prakticky tytéž informace vyšly na webech v Německu. Kdo sledoval, jak se na EU nadávalo před rokem (za pasivitu při první vlně korony) či před pár měsíci (za nákup vakcín), mohl by nynější akceschopnost ocenit: 27 členských států se dokázalo dohodnout na covidpasu.



Covidpas má význam víc společenský než medicínský. List Die Welt ho v titulku označil za „jízdenku ke svobodě“. Myšleno jako návrat k tomu, co jsme do února 2020 považovali za normál. Ale výraz „jízdenka ke svobodě“ skrývá eufemismus. Kdo touží po oné svobodě, musí podstoupit něco, co se víc podobá zápasu s byrokracií či digitálním molochem než svobodě volby, pohybu, setkávání či sdružování.

Ilustrují to Dzurillova středeční slova v přepisu na serveru iDNES: „K dispozici bude aplikace, do které se člověk přihlásí pomocí e-identity, datové schránky či osobních údajů. Po přihlášení tam uvidí svůj QR kód, který půjde zobrazit v chytrém telefonu nebo vytisknout.“ Nemá to blíže k čínským sociálním kreditům než k „jízdence ke svobodě“? Ideologicky ne, vždyť Peking těmi kredity kádruje loajalitu a stádnost svých poddaných. Ale technologicky ano: stát má v centrálních úložištích kvanta informací o každém.

Odmyslíme-li si ideologii, lze říci, že Česko a EU se chystají na své první sociální kredity. A ti, kteří se nemohou dočkat snadného překračování hranic, se na kredity spíš těší, než by se jich obávali. Jiným zní odpudivě už ten výraz, natož praxe s ním spojená. Ale faktem je, že pro doznívání nákazy zatím nikdo nic účinnějšího nevymyslel.