PETRÁČEK: Kapku osvěty, pánové. Minář nechtěně předvedl, že svobody u nás fungují

Praha Co doložila středeční demonstrace pořádaná spolkem Milion chvilek pro demokracii? Pár postřehů se najde. Za prvé: je tu dost věcí zralých na kritiku, ba i veřejný protest, ale omezení svobody projevu na veřejnosti mezi ně nepatří. Za druhé: vybírají-li si pořadatelé symbolická data, chtělo by to trochu osvěty, aby nepůsobili jako spadlí z měsíce. Za třetí: když Mikuláš Minář veřejně roztrhal ústavu, mnohé tím pobouřil. Ale nechtěně doložil míru zdejší svobody.

Jistě, ústava je symbolem státu a mnozí ji mají v úctě. Ale není to svátost ani státní vlajka. A i kdyby to byla vlajka, nejsme v USA, kde mají na znesvěcování vlajky zákony. A nejsme muslimskou zemí, kde znesvěcení Knihy vyvolá násilí.

Začněme osvětou. Demonstruje-li se k výročí zásadních událostí (invaze 21. srpna 1968, potlačení protestů 21. srpna 1969), asi přijde jen málo pamětníků. Už proto by si organizátoři mohli základní věci nastudovat. Aby pak Mikuláš Minář nepůsobil trapně při slovech: „Když si uvědomíme souvislosti historických událostí, můžeme lépe porozumět i souvislostem současným.“ Takže mu zkusme napovědět.

21. srpen 1968 ztělesňuje zradu spojence a invazi 6000 tanků, což vylučovalo účinný odpor. 21. srpen 1969, referenční datum středeční demonstrace, ztělesňuje něco jiného: rezignaci dosavadních čs. elit (lidí jako Dubček, kteří o rok dřív razili heslo „Jsme s vámi, buďte s námi“, ale teď podepsali „pendrekový zákon“), násilí policie, střelbu Lidových milicí a hlavně ořezávání svobod. Bylo to vykročení do drsné normalizace.

Abychom vzali za slovo Mikuláše Mináře, jakou souvislost to má s dneškem? To je problém. Středeční akce byla řádně nahlášená, legální i asistovaná policií. Když šli demonstrující kolem sídla KSČM a chtěli se projevit, policisté řekli, že pokud použijí omyvatelné barvy, nebudou zasahovat. A když pan Minář u Hradu nadával na vládu i prezidenta, když veřejně roztrhal ústavu (pokud ji nerespektuje prezident Zeman, nemusí přece ani on), policie si pouze hleděla svého – střežila bezpečí demonstrujících i okolní veřejnosti.



A teď řekněte: co to má společného s 21. srpnem 1969, tehdejším nasazením armády a pěti mrtvými? Na pozorovatele to působí spíš tak, jako by byl Mikuláš Minář užitečným idiotem těch, do nichž se sám s gustem naváží. Sám totiž veřejně předvedl, jak tu základní svobody fungují.