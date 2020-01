PETRÁČEK: Kdo ho sundal? V oblasti bojů by se civilní lety povolovat neměly

Teherán Spadne-li civilní letadlo na území, kde se bojuje, mají vánoce konspirátoři i politici. Mohou vynášet rychlé soudy o vině, ještě než se podaří dohledat černé skříňky, natož analyzovat jejich obsah. Řečené platí i pro ukrajinský civilní boeing, který se zřítil u Teheránu (176 mrtvých).

Chcete-li si udělat obrázek o hledání viníků, můžete se podívat na aktuální zprávy. Z nich se dozvíte, že vše hraje pro vinu Íránu. Dost na tom je: už fakt, že v době, kdy byla alarmována protiletadlová obrana, nechali startovat civilní letadlo, zavání hazardem. Anebo se můžete podívat pár desítek let nazpět, jak se takové případy řešily dříve. A vyjde vám zhruba toto.

Za prvé. Z informací zveřejněných v prvních dnech se žádný smysluplný závěr neudělá. V reálu to trvá spíše roky než měsíce, neřkuli týdny.

Za druhé. I když se ukáže, že ukrajinský boeing sestřelili Íránci, nemusí to vypovídat skoro nic o povaze vojenského konfliktu, který poskytl kulisy a zbraně. I když se Írán ocitne v roli důvodně podezřelého, obviněného, či dokonce usvědčeného pachatele, může tvrdit, že to má s USA zhruba 1 : 1.

Za třetí. Tak jsme u 3. července 1988, kdy vrcholila irácko-íránská válka. V Hormuzském průlivu hlídkoval americký křižník Vincennes. Na radaru zachytil íránský airbus, civilní linku z Teheránu do Dubaje, ale operátoři údaje vyhodnotili jako vojenský stroj útočící na křižník – a ten pak raketou letadlo sestřelil (290 mrtvých). Trvalo osm let, než USA uznaly svůj omyl. Až v roce 1996 vyplatily rodinám zabitých kompenzace, ale neomluvily se nikdy. I tehdy používaly argument, že do oblastí bojů se civilní letadla neposílají, že je to neomluvitelný hazard.

Za čtvrté. Kdybychom byli konspirátory, mohli bychom napsat, že vina íránských raket se teď nejvíce hodí firmě Boeing. Že ta má po sérii nehod a šrámu na prestiži konečně šanci hodit to na někoho jiného. Ale protože konspirátoři nejsme, počkáme, až bude jasno.