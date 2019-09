PETRÁČEK: Kdo je nejkrásnější? Má-li se zachraňovat klima, sama EU na to nestačí

Spektakulární akce užívají hesla, často jen rituální. Ale motto včerejší klimatické konference OSN má skutečný význam: „Závod, který můžeme vyhrát; závod, který musíme vyhrát.“ Nechtěně klade důležitou otázku. V čem se tu vlastně závodí? O záchranu planety? O to, čí postoj je nejmorálnější? Nebo o nejúčinnější kompromis, na jakém se mohou shodnout klíčové státy? Záleží samozřejmě na úhlu pohledu. A také na číslech odrážejících realitu.

Je li to závod o záchranu planety, vítěz by musel získat takové závazky hlavních emitentů CO2, jež by do roku 2030 snížily emisní zátěž planety o 45 procent a do roku 2050 dosáhly uhlíkové neutrality. Ale vážně to bere jen Evropská unie.



Je li to závod o nejmorálnější postoj, na vítěze aspiruje Německo. Ale i kdyby tam prosadili své požadavky aktivisté Pátků pro budoucnost, i kdyby Německo dosáhlo uhlíkové neutrality už v roce 2035, světovou zátěž CO2 by to snížilo jen o dvě procenta. Proto i tamní hlasy žádají potlačit morální hledisko a zdůraznit kolektivní problém. Jde o ty, jimž ekonom Henrik Müller v pokrokovém listu Der Spiegel říká „špinavá šestka“ (Čína, USA, EU, Indie, Rusko, Japonsko). O ty, kteří vypouštějí dvě třetiny světových emisí (sama EU jen devět procent) a s následující „sedmičkou“ (Jižní Korea, Austrálie, Saúdská Arábie, Kanada, Írán, Indonésie, Brazílie) dokonce přes tři čtvrtiny, leč nemají snahu – hlavně Čína – se brzdit.

Je li to závod o kompromis, je možná lepší navrhnout „špindírům“, ať si vytvoří trh s emisními povolenkami (to navrhuje Müller), než je nutit k přísným kvótám. To pokrokáři odmítají a trvají na radikálním snížení emisí. Jenže nemají odpověď na otázku z počtů pro pátou třídu: Dejme tomu, že EU sníží emise na nulu, což vyvolá pokles světové zátěže o devět procent. Ale kdo se postará o zbylých 36 (myšleno do roku 2030) či ještě daleko více (myšleno k uhlíkové neutralitě) procent?

Z toho celkem zřetelně vyplývá, že závod o nejmorálnější postoj ovlivní klima jen málo (z devíti procent). Zásadnější posun přinese dohoda přijatelná pro Čínu, Indii, USA, Írán... To platí, ať se to někomu líbí, či nelíbí. A platí ještě něco. Ačkoliv Německo míří k titulu klimaticky nejmorálnější země, vypouští dvojnásobek emisí oproti populačně a industriálně srovnatelné Francii, zemi, kde je síla Zelených mizivá. Otázka pro stávkující školáky: proč asi?