PETRÁČEK: Komu hrozí delta. Teprve proočkovaná země může mluvit o chřipce

Když ve čtvrtek na tiskovce vlády hovořil ministr zdravotnictví, připomínalo to styl „ptejte se mě, na co chcete, já doporučím očkování“. Ne snad že by Adam Vojtěch působil arogantně, ale jasný drajv z toho čišel. Přijde vám, že stát proplácí málo testů? Nechte se očkovat. Přijde vám, že nebudete moci chodit do hospody každý den? Nechte se očkovat. Mluvil v tomto duchu.

Příčina je očividná. Šíření covidu ve variantě delta se obává celá Evropa. Ale jak se ta obava vnímá, záleží hlavně na míře proočkovanosti té které země. A na míře promoření. Různé společnosti reagují různě. Podle televize ARD v Německu vychází obava víc od občanů – zatímco u nás se delty víc obává establishment a méně občané (ti spíše skuhrají na buzeraci komplikující cestování, návštěvy hospod i kulturních akcí). Vojtěch: V Praze vzniknou očkovací místa pro lidi bez registrace. Pokud se osvědčí, mohou být i jinde Ještě zvláštněji působí Británie. O ní se zprvu říkalo, že zkouší promoření populace. Pak z té myšlenky vycouvala, jenže vlnám nákaz, hospitalizací i úmrtí zabránit nedokázala. Teď je na tom mnohem lépe, ale… Za prvé: čísla nakažených stoupají, hlavně variantou delta. Za druhé: přesto se vláda drží rozvolnění, ba zaznívají z ní hlasy, že covid nelze úplně vymýtit, tedy se s ním musíme naučit žít, asi jako s chřipkou. Že by „chřipečkáři“ ovládli jednu z nejdůležitějších zemí Evropy? O britských postupech i zdravotnictví si můžeme myslet leccos. Ale zásadní je toto. Řeči o chřipce vyznívají zcela jinak ve společnosti nepřipravené (v Evropě na jaře 2020) a ve společnosti již značně proočkované (dvě dávky má v Británii téměř polovina populace, alespoň jednu už 66 procent). Mění se pravidla pro vakcíny. Jedna dávka už nestačí, uvedl Vojtěch. Komplikuje se i cestování Nejúčinnější argument skýtá graf, který přinesl server Novinky. Ukazuje, jak v Británii ladil nárůst případů covidu s nárůstem úmrtí – bylo to tak loni na jaře i letos v zimě, ale už to tak není teď. Ano, delta se šíří rychle, zasahuje mladší lidi, nicméně nezvyšuje nápor na nemocnice ani počet úmrtí. Je to silný argument pro vakcinaci. Už tušíte, proč se nás ministr Vojtěch snaží „dokopat“ k očkování?