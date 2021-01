PETRÁČEK: Kormidelník Biden. Co se změní, co jen rétoricky a co spíš ne?

Praha Radost z nástupu Joea Bidena do Bílého domu vládne světu. EU vidí plus v tom, že čtyři roky trvající nevypočitatelnost, vyhrožování cly i zpochybňování role NATO vystřídá vstřícnost i spolupráce. Tak hovoří šéfka Evropské komise von der Leyenová i šéf Evropské rady Michel. Naplno se raduje Írán: „Éra tyrana končí a dnešek je posledním dnem jeho strašidelného království,“ řekl v úterý prezident Rúhání.

Biden je pasován na kormidelníka, jenž změní kurz supervelmoci o 180°. EU se slovy von der Leyenové těší, že USA se vrátí k Pařížské dohodě o klimatu a budou společně čelit pandemii korony. Írán se slovy Rúháního těší, že USA se vrátí k jaderné dohodě z roku 2015. Metafora kormidelníka obracejícího o 180° ale odpovídá víc přání autorů než realitě. Ptejme se raději strukturovaně: v čem Biden skutečně otočí kormidlo? V čem jen rétoricky? A v čem vůbec?



Zásadně může otočit kormidlem vůči mezinárodním smlouvám (klima) i nadnárodním institucím (vrátit USA do organizace UNESCO, z níž kvůli její protiizraelské umanutosti vycouvaly za Trumpa, jenže o tom se teď nemluví). Ale už společný postup vůči koroně je spíše přáním. Jeho symbolem je již fungující americko-německá vakcína firem Pfizer/BioNTech. Leč symbolem potíží jsou její váznoucí dodávky do Evropy. Proč sází EU na britskou vakcínu AstraZeneca? Proč si Němci nedělají iluze, že s Bidenem Pfizer otevře stavidla?

Kormidlo se určitě nebude obracet vůči Číně. Ale prakticky ani vůči NATO. Vstřícná rétorika ještě nebude znamenat, že Biden nechce, aby Evropa platila férový díl (bývalo to 1:1, teď platí USA 2:1). Jak to bude se stahováním USA z Afghánistánu, není zatím jasné. Ale nezapomínejme, že zde Trump jen navázal na politiku Obamy a jeho viceprezidenta Bidena. A Írán? Prostý návrat k původní dohodě by moc nepřinesl v době, kdy problémem je spíše expanze íránského vlivu v regionu, a Biden to ví. Na skutečného partnera bude ostatně čekat do června, na to, jakého prezidenta si zvolí Íránci. Zbyněk Petráček