PETRÁČEK: Kouknu a poznám. Sněmovna přijala definici antisemitismu, ale...

PRAHA Psát provokativně k antisemitismu zavání průšvihem, ale zkusme to. V pátek čeští poslanci hladce přijali usnesení s definicí antisemitismu. Je to dobře, nebo špatně? Proč je to dobře, shrnuly už sobotní LN. Proto, že z toho plyne metodologie pro policii a orgány v trestním řízení. A proto, aby občané věděli, že jisté projevy – i na webu – jsou postižitelné.

To je samozřejmě jasné plus. Ale člověk se stejně neubrání pocitu, že definovat antisemitismus usnesením parlamentu je trošičku alibistické. Jeden bod světového trendu je splněn, ale problém přetrvává, dokonce bobtná. Buďme rádi, že spíše na západ od nás než v Česku, ale tím více může definice přijatá sněmovnou působit na dost občanů zbytečně.

Potter Stewart, soudce Nejvyššího soudu USA, řekl v roce 1964: „Nedokážu definovat pornografii, ale poznám ji, když ji vidím.“ A podobně to funguje s antisemitismem.

Ve čtvrtek spisovatelka Christine Wunnickeová odmítla německou Cenu Ernsta Hoferichtera. Spoluoceněným byl totiž karikaturista Dieter Hanitzsch. Pro liberální list Süddeutsche Zeitung nakreslil stereotypní obrázky premiéra Izraele: Netanjahu drží raketu s šesticípou hvězdou. To není antisemitismus podle definice, ale ten obrázek jako by vypadl z komunistického Rudého práva. Na toto, na pěstění jisté atmosféry v bastionech moderní levice, jsou definice krátké.

Jsou krátké i na to, co se děje v britské Labouristické straně. Na to, že informace o antisemitských vraždách v Evropě (fakt, že všechny po roce 2000 byly dílem muslimských pachatelů), vyšla na webu Jüdische Rundschau, ale ne v médiích hlavního proudu. Na to, že dokument A v noci pozorují měsíc, kritický v tomto duchu, nechce vysílat švédská veřejnoprávní televize. (Jeho autoři nyní hovořili v pražském centru DOX.)

Všechny tyto ukázky naplňují formuli „nedokážu definovat antisemitismus, ale poznám ho, když ho vidím“. Kdežto cizelované definice poslouží i k tomu, aby se je lidé jistého ražení naučili obcházet. Tím vůbec není řečeno, že zabývat se antisemitismem a snažit se ho definovat je špatně. Je tím řečeno jen tolik, že takový postup má své meze. Pomůže získat klacek na vulgární weby či radikály z hnutí typu AfD, ale ne na pokrokové akce typu protitrumpovský pochod žen. Buďme rádi, že díky očkování komunismem poznáme obludnou karikaturu, aniž bychom na to potřebovali definici