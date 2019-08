PETRÁČEK: Krotitel z Biarritzu. Pákou EU na Trumpa je Emmanuel Macron

Sejdou se prezidenti USA a Íránu? Kdyby ano, byl by to průlom. Šlo by o první kontakt po 40 letech od islámské revoluce a zadržování amerických rukojmí. Íránský prezident by poprvé mluvil s lídrem „velkého satana“ (kterému ještě letos při výročí revoluce dav skandoval „smrt“). Na to by ale asi nikdo nevsadil.

Donald Trump rád ukazuje, že dokáže jednat s kýmkoliv včetně Kim Čong-una. Ale nevzešlo-li nic ani ze dvou schůzek s Kimem, kdo by zaručil výsledek schůzky s Rúháním? Podruhé by se Trump blamovat nechtěl. Takže byl možná i rád, když zvažovanou schůzku „zařízl“ sám Rúhání – podmínkou, že USA musí nejprve zrušit sankce. A jen blázen by si myslel, že je zruší Trump, který je loni vyhlásil. Macron doufá v brzkou schůzku Trumpa a Rúháního. Ani jeden z prezidentů se tomu nebrání Na tom všem je zajímavější něco jiného. To, jak snadno se prezident Trump nechal k ochotě jednat s Íránem přesvědčit. Stačil k tomu spíše neformální summit skupiny G7 a též neformální rozhovor s francouzským prezidentem Macronem. Před rokem, po Macronově návštěvě v USA, jsme napsali, že Francie střídá Německo v roli prestižního partnera Ameriky v EU. Zatímco v Německu Trump spatřuje obchodního konkurenta (nepřítele), ve Francii spíše spojence schopného nasadit armádu třeba v Sýrii. Teď v tomto duchu píše i německý, vyhroceně protitrumpovský Spiegel Online. „Trumpův našeptávač“ zní titul textu velebícího Macrona coby politika, který „dokáže Trumpa zkrotit“. I Spiegel Online nevyřčeně přiznává, že kancléřka Merkelová – racionalistka schopná úspěšně a přitom nepodlézavě jednat s Putinem – na Trumpa nemá. Že jediným lídrem velké země v Evropské unii (nepočítáme-li Johnsonovu Británii, která ale Unii opouští) schopným s Trumpem úspěšně jednat a k něčemu ho přesvědčit je právě francouzský prezident. Faktem zůstává, že Trump nemá rád Evropskou unii ani Německo jako takové. Ale není úplně pravda, že mezi politiky skupiny G7 je osamocen. Připusťme si, že EU na něj páku má a že tou pákou je Emmanuel Macron.