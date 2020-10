PETRÁČEK: Lockdown nebude. Ale jinak se život kromě ekonomiky přiškrtí

Straší ministr Prymula? Ti, kteří v něm vidí vůdce hygienické totality, titulují ho plukovník a dělají z něj hromosvod všeho zla podobně jako levicoví liberálové z Donalda Trumpa, jeho plány za strašení asi považují. Přísnější opatření v této optice znamenají utužení šroubů v celé společnosti. Využití nákazy jako záminky k prosazování řízené demokracie, jak se tomu kdysi říkalo v Indonésii.

Ne že by na tom něco nebylo. Oklešťování svobod lze pozorovat všude na světě. U nás bude další – dočasné – okleštění oznámeno zítra. Bude se asi týkat počtu lidí, kteří se mohou setkat. Což je důvod k nadávání. Ale když už na to člověk nadává, měl by si udělat jasno v kauzalitě, v pořadí příčiny a následku. Jako ostatně u Trumpa. Lze vážně tvrdit, že rozdělení společnosti v USA způsobil až prezident Trump? Či bylo jeho zvolení důsledkem již nastoleného stavu?



A když někdo nadává na koronové restrikce, ať se podívá na čísla. Zjistí, že denní přírůstek nakažených v Česku je na počet obyvatel nejvyšší v EU. Mohou za to Prymulova opatření, či fakt, že s létem vláda polevila v důslednosti? A i když se o to budeme přít, v praxi je zásadní jiná věc. Česko se stává hlavním ohniskem nákazy ve střední Evropě a terčem pozornosti. „Německo v nebezpečí. Mnohé sousední země ztrácejí nad epidemií kontrolu. A nakažení mohou dál volně cestovat,“ napsal list Die Welt.

Negativní test od nás začne při vstupu na své území požadovat Itálie. Itálie, na kterou jsme se na jaře dívali jako na zemi bordelářů a bující epidemie. Teď má na počet obyvatel desetkrát nižší přírůstky nakažených než my.

„Žádné lockdowny Prahy ani jiných měst nebudou,“ řekl ve středu Roman Prymula. Příznačně. Na jaře se v celé Evropě užíval anglický výraz lockdown. Snad i proto, aby pak mohly vlády přísahat, že „žádné lockdowny už nebudou“. Ale běžná uzávěra – cosi jako lockdown, leč bez zmrazení celé ekonomiky – ke slovu přijít může. Je do značné míry na společnosti, na nás a našem chování, jak dlouho potrvá.