PETRÁČEK: Museum – Museum. Humbuk kolem stanic MHD zakrývá větší problémy

PRAHA Bourání a stavění pomníků, přejmenovávání letišť, ulic i stanic veřejné dopravy, to hýbe komunální politikou. Kdepak koncepce, vize či volební programy. Už proto je s podivem, že s návrhem koncepce MHD v Praze vyrukovali právě končící radní města. Snad tím chtěli doložit svou aktivitu, ale museli si uvědomit dvě věci.

Zaprvé: každý čin právě končící party ve vládě i samosprávě působí jako podezřelý. Zadruhé: obsahuje-li koncepce – byť jen v podobě nezávazného návrhu – přejmenování některých stanic MHD, stane se z toho klacek, který přebije vše ostatní, tedy i to racionální.

Když člověk s jistou životní zkušeností slyší „přejmenování“, hned zastřihá ušima. Není to ideologické kyvadlo, jež se zhoupává opačným směrem? Řekněme rovnou, že není. Leckde názvy skutečně matou. Stanice metra Malostranská evokuje těžiště čtvrti, tedy Malostranské náměstí. Proč by se nemohla jmenovat Klárov, což by působilo jednoznačně?

To není historická vlna, která po Listopadu dávala stanicím metra typu Gottwaldov názvy typu Vyšehrad. Jasně, přejmenuje-li se zastávka Dědina na Navigátorů, připomene to normalizační názvy typu Budovatelů, Kosmonautů, Obránců míru. Ale nehledejme za vším ideologii. Legenda říká, proč se někdejší zastávka Václavské náměstí jmenuje Muzeum. Když v březnu 1939 přišli němečtí okupanti, nařídili dvoujazyčné názvy. A aby tramvajáci nemuseli hlásit „Wenzelsplatz – Václavské náměstí“, začali prý říkat „Museum – Museum“.

To ale nemá zakrýt věci podstatnější. Pražské metro se chlubí grafickým a orientačním systémem. Ale i ten obsahuje podivnosti. Hlavní informační cedule na stanicích primárně ukazují na kolej 1 a kolej 2, méně výrazně na cílovou stanici. Znáte někoho, kdo se orientuje podle čísla koleje? V celém světě je určující informací pro směr název konečné stanice.

Nebo: v Praze fungují silniční tunely, leč autobusy MHD jimi nejezdí. Navíc byla zrušena linka 217 spojující „přes kopec“ Smíchov s Dejvicemi. Proč nejezdí Strahovským tunelem? „V současné situaci je velmi komplikované provozovat linky v tunelovém komplexu Blanka a Strahovském tunelu,“ píše se v návrhu koncepce MHD. Je to v pasáži B.19, v odstavci Odůvodnění zařazení opatření. Nepřipomíná to rok 1980 a Soubor opatření ke zdokonalení soustavy plánovitého řízení národního hospodářství? Toto je důležitější než bizarní detaily přejmenovávání ulic.