PETRÁČEK: Na barikádě Huawei. Konečně vidíme Zemana proti Trumpovi i Varšavě

Znáte osobně někoho, kdo je s to srozumitelně vysvětlit rizika technologií čínské firmy Huawei? Takových lidí je velmi málo. Takže když se z těch technologií stane veřejný politický spor, nelze se v něm moc opírat o precizní analýzy. Chtě nechtě se převádí do roviny běžného lidského rozumu, interpretací, ba i víry. To všechno poznamenává spor o Huawei a vztah k Číně, který teď hýbe Českem.

Podle svého výkladu prezident Miloš Zeman říká, že šéfové kontrarozvědky a úřadu pro kybernetickou bezpečnost ohrozili ekonomické zájmy státu. A varuje před čínskou odvetou na úkor investic automobilky Škoda či skupiny PPF v Číně. Jistě, stát se to může, neboť v Číně se může stát cokoliv. Mohl tam zmizet i Jie Ťien-ming, šéf firmy CEFC, údajné vlajkové lodi čínských investic u nás, muž, kterého Zeman jmenoval svým poradcem. Ostatně také slibovaná smršť čínských investic se ukázala spíše jen Zemanovou interpretační nadsázkou.

Jenže pak jsou interpretace globálnějšího měřítka. Včera v Polsku zatkli šéfa tamní pobočky Huaweie a jednoho Poláka z kontrarozvědky. Oba s podezřením na špionáž. Koleduje si snad Polsko o vyhlášení války?

V USA má firma Huawei „plot“ a na americkou žádost byla v Kanadě zatčena její finanční ředitelka. To už i tam zešíleli?

Svaz německého průmyslu vydal dokument, kde sděluje: kvůli dumpingovým cenám, převzetí evropských technologických firem a státním zásahům se Čína stává hospodářskou supervelmocí. Proto se vůči ní musí EU účinněji prosazovat.

Řeknete si, že žádná vláda není imunní vůči paranoii. Polská je posedlá pádem letadla u Smolensku, Trumpova tím, že se s USA neobchoduje férově, německá bojem za dobro. Na tom něco je. Je ale reálné, aby všechny zároveň propadly paranoii z Číny a jejích technologií? Spíš to vypadá tak, jako by v západním světě, do kterého snad stále ještě chceme patřit, vznikala jakási nová barikáda ve vztahu k Číně.

Na těch dosavadních se přou Brusel s Varšavou (a prezident Zeman fandí Polsku) nebo se hádají Berlín s Washingtonem (a prezident Zeman fandí Trumpovi). Pomyslná barikáda, o níž je řeč, působí bizarněji: na jedné straně je drtivá většina Evropy (včetně Berlína a Varšavy), Amerika i vládní orgány Česka, na straně druhé je prezident Zeman a jeho řeči opírající se o víru v „čučkaře“. Jakému spojenci může Zeman fandit? Sám sobě a Si Ťin-pchingovi.