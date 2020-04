PETRÁČEK: Nákaza suchem. Nesledujte Gretu, ale hladinu vody ve studních

Kdyby teď někdo seřadil otázky podle naléhavosti, vedly by asi tyto: Kdy skončí povinnost nosit roušky? Kdy budeme moci s partou vyrazit na výlet? Kdy se otevřou hranice? Boj s pandemií vytěsnil vše ostatní. Ale to neznamená, že vše ostatní přestalo existovat. Třeba témata jako sucho či klima obecně.

Zde číhají otázky jiného typu: Budeme moci čerpat vodu ze studní bez regulací? Naplňovat bazény a zalévat zahrádky? Odpovědi jsou zatím stejně nejasné jako na otázky úvodní.

Klima jako celebritní téma odeznívá. Včera to na webu shrnul senátor Tomáš Jirsa: „Bude to znít cynicky, ale několik pozitivních stránek má koronavirová situace již dnes. První pozitivní vliv je, že z médií téměř zmizely alarmistické zprávy o konci světa kvůli klimatickým změnám.“

Na tom něco je, ale týká se to hlavně těch, kdo primárně sledují cirkus kolem Grety Thunbergové. Hesla o „konci světa, jak jsme ho znali“ blednou před realitou nákazy. Apokalypsu výstižněji ilustrují snímky náklaďáků s mrtvolami než stávek za klima. Faktem je i to, že v Německu kleslo skóre AfD i Zelených. A že jejich lídr Robert Habeck se projevil jako politický autista, když vyzval hoteliéry, aby využili odstávku k výměně topení za klimaticky vstřícnější. Tlačit do dalších investic hoteliéry, kteří jsou už tak na mrtvici, pane jo.

Jenže je tu i pohled těch, kteří spíše než cirkus kolem Grety sledují stav vody ve studních. Pro ně mají význam informace na webu ČHMÚ. Široce se ví, že už šestým rokem žijeme v periodě sucha (zvlášť výrazná byla léta 2015 a 2018). Hydrometeorologové srovnali stav sucha v polovině dubna za poslední tři roky a letošek se rýsuje jako nejméně příznivý – v deficitu srážek, v průtocích řek, v zásobě vody ze sněhové pokrývky i v hladině té podpovrchové.

Takže si to ještě jednou shrňme. To, že „korona“ problém sucha mediálně převálcovala, opravdu neznamená, že přestal existovat.