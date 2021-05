PETRÁČEK: Naši bastardi. Odpovídá Putin za Lukašenka jako FDR za Somozu?

Historie je učitelka života. Na gymnáziu nás tu větu učili latinsky, ale aktuální je v angličtině či ruštině. Lidé znají výrok: „Je to sice bastard, ale náš bastard.“ Tak prý v roce 1939 americký prezident Franklin Delano Roosevelt hodnotil nikaragujského diktátora Somozu.

Prý to nebylo „bastard“, ale „son of a bitch“. Prý ministr zahraničí Welles řekl: „Somoza je bastard.“ A FDR dodal: „Ale náš bastard.“ Prý je ten výrok nedoložený, jen apokryfní. Ale přes tyto nejistoty se uchytil, neboť ilustruje skutečný problém. Fakt, že velmoci spolupracují s různými lokálními despoty, svou politikou je samy hájí a svým způsobem za ně odpovídají.

Dnes ten výrok sedne na spor mezi Evropskou unií a Běloruskem. Tedy spor, který začal spirálou akcí a protiakcí na rovině Bělorusko versus EU, ale brzy se posunul na rovinu EU versus Bělorusko a Rusko. Spor, kde hlavním sokem i partnerem není lokální despota Lukašenko (ten je spíše v roli Somozy), ale prezident Putin (ten je spíše v roli FDR).

V neděli Bělorusko přimělo komerční letadlo soukromého dopravce Ryanair, aby přistálo v Minsku, kde si z něj Lukašenkovy úřady vytáhly exilového opozičníka. Ve středu Francie odmítla vpustit do svého vzdušného prostoru letadlo běloruského dopravce. A od čtvrtka se Moskva solidarizuje s Minskem tím, že trvá na tom, aby se komerční lety z EU do Ruska nevyhýbaly běloruskému území. Tomu území, které EU pokládá za rizikové pro letecký provoz.

Je to souboj dvou solidarit. Té západní, dbající na dodržování pravidel. A východní, dbající na to, že i když se parťák chová jako gangster, je to náš člověk a musíme se za něj postavit. Bylo by zajímavé vědět, zda pro Putina je Lukašenko „sice bastard, ale náš bastard“. Jenže v praxi Moskva Bělorusko hájí. Dává tím najevo, že hájí zájem Východu proti zájmu NATO či EU. Že hledá-li Západ partnera pro urovnání sporu, nenajde ho v Minsku, ale v Moskvě. A že právě vůči Moskvě musí směřovat svou vstřícnost.