PETRÁČEK: Návrat do první ligy? Palestinci po sedmi letech ukazují svou sílu

Snímky raket Hamásu na obloze patří už k žurnalistické tradici. Patří k ní také snímky míst, kam některé z nich dopadly. A patří k ní i zkušenost, že stane-li se Izrael cílem raket a počítá mrtvé, následuje letecký protiútok na místa v Gaze.

A protože místa V Gaze leží v obytných čtvrtích, kde se mísí militantní a civilní složky systému, odvety si vyžádají životy militantů i civilistů. Z toho všeho plynou různé závěry.



Pro jedny je agresorem Hamás, který rakety na civilní cíle vědomě odpaluje. Pro jiné Izrael, neboť na jeho straně je méně obětí než v Gaze. Kdyby se ta logika aplikovala na druhou světovou válku, udělá agresora z USA a oběti z Němců i Japonců, ale progresivisté si v ní libují. Vyjadřuje ji oblíbený výraz „obě strany konfliktu“. Jenže zakrývá podstatnější věci.

Za prvé. Pnutí ve Svaté zemi opravdu nebezpečně narůstá. Týká se Palestinců na Západním břehu (v autonomii), v Gaze (pod vládou Hamásu), v Jeruzalémě (žijí úředně v Izraeli, ale odmítají jeho občanství) a izraelských Arabů. Nelze říci, že je to konflikt jedné vlády (Netanjahuovy) a jedné teroristické organizace (Hamásu), podněcují ho detaily jako soudní rozhodnutí o vyklízení domů. Ale když Hamás odpálí stovky raket, převede to vše na rovinu teroru.

Za druhé. Izrael se z Gazy stáhl roku 2005. Od té doby sleduje, jak se mění v centrum fanatismu a hrozby. Myslí si někdo, že po této zkušenosti by se plošně stáhl ze Západního břehu?

Za třetí. Benjamin Netanjahu je považován za nepřítele Palestinců, ale za posledních dvanáct let své vlády vedl jen jednu krátkou válku v Gaze v létě 2014. Palestinci přišli o pozici rozhodující váhy. Když se ukázalo, kolik arabských států se bojí více Íránu než Izraele, když některé z nich de facto uznaly Izrael, začalo to vypadat, že Palestinci a jejich kauza sestoupili do druhé ligy Blízkého východu. Možná teď chtějí před Bidenovou Amerikou ukázat, že stále ještě patří do ligy první. A možná jim leccos z toho vyjde.