Jádro jako ďábel. Proč se mluví o obnovitelnosti, a nikoli o bezemisnosti?

Není to akademické téma. To, co se podařilo německým Zeleným (strana, pro niž hlasovalo kolem desetiny voličů, prosadila svůj program za konzervativní vlády), se může přenést – a už přenáší, třeba v tzv. taxonomii – na rovinu EU.

Zelení v Německu využívali tamního pacifismu a odporu k atomu. Když v březnu 2011 přišla v Japonsku tsunami a havárie elektrárny Fukušima, dalo se říci, že se Zelení v boji proti jaderné energii opírali o většinu.

Ale kdyby se o „vystoupení z atomu“ rozhodovalo teď, za ruské agresivity, energetické nejistoty a sílícího tlaku na dekarbonizaci, už by to nevyšlo.