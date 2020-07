PETRÁČEK: Němečtí šamani. Největší krizí provede EU její hegemon

Jisté věci působí konspirativně, ač byly dohodnuty jasně a s předstihem. Třeba předsednictví Německa v Evropské unii v situaci, kdy kontinent čeká největší zátěžový test od druhé světové války. Středou počínaje bude Unii po šest měsíců řídit Německo.

Je snad náhoda, že v době, kdy ještě ani není jasno, zda přijde, či nepřijde ostrá druhá vlna pandemie, kdy ještě nejsou ani spolehlivě odhadnuty hospodářské škody, kdy se neví, za jakou dobu se z krize kontinent vyhrabe, bude „u vesla“ hegemon EU? Je to náhoda, neboť v rámci rotačního principu to mohla být třeba i Malta.

Ale náhoda rozhodně není to, že Německo přichází připraveno. Kdo Německu vyčítá, že nemá přesný plán předsednictví, sám působí trochu jako z Marsu. Po čtyřměsíční zkušenosti s „koronou“ ví celá Evropa, že přesné plány nefungují. Zeptejte se Borise Johnsona, proč jeho Británie provedla ve strategii karantény obrat o 180 stupňů. Toto není případ Německa a jeho předsednictví v EU.

Německo využívá své trochu šamanské role v EU. Zleva doprava panuje přesvědčení, že je-li někde v Evropě průšvih, většinou ho nelze vyřešit bez požehnání či spíše asistence Německa, a už vůbec ne proti němu. A letošní průšvih je tak velký, že ho řeší Německo v tandemu s Francií. Když už byla řeč o šamanství, spoléhání se na záchranářskou či přímo spasitelskou roli Německa, je logické, že hegemon si do ní promítá i své zájmy. Tedy oficiálně řečeno: zájmy Evropy podané tak, aby nebyly v rozporu se zájmy Německa.

Právě teď by se mohlo zdát, že už to neplatí. Když Německo provedlo koperníkovský obrat a de facto přistoupilo na společné evropské ručení za dluhy, ze svých zájmů tím ustoupilo ve prospěch Francie. Jen ze solidarity, či za to Francie něčím zaplatí? Že by podporou ještě zelenějšího Nového údělu? Uvidíme. Ale že by byla Francie tak vstřícná, aby se kvůli německé protiatomové obsesi vzdala jaderné energetiky? Až takovou moc německé šamanství zase nemá.