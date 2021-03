PETRÁČEK: Nikdy neříkej nikdy. AstraZeneca může léčit ideologickou předpojatost

Praha Očkovat vakcínou AstraZeneca, či neočkovat? Být, či nebýt? Až takto vyznívá obava šířící se Evropou: 37 nálezů krevních sraženin po aplikaci téměř 17 milionů dávek vakcíny AZ (což je podíl kiksů 0,00022 procenta) působí jako výbuch islandské sopky Eyjafjallajöküll.

Podobně jako se v roce 2010 zastavil letecký provoz nad většinou Evropy, se nyní zastavuje očkování vakcínou AZ. Je to skutečně otázka života a smrti? Je ministr Jan Blatný hazardér, když u nás očkování touto vakcínou nezastavil?

Nemáme přesné odpovědi typu ano–ne. Ale to ladí s vědeckým uvažováním, na které se tak rádo přísahá. „Poslouchejte vědu,“ říká Greta Thunbergová a EU jí tleská. Ale skutečná věda je prostředím pravděpodobností a souboje ověřitelných hypotéz, nikoliv víry a souboje hesel „ano“ a „ne“. Ale říkejte to lidem a elitám bazírujícím na úplném vykořenění rizika.



Politická realita je taková, že se hodně straší a je těžké odhadnout, které strašení a nakolik je opodstatněné. Když na Vánoce Německo varovalo před novými mutacemi viru, působilo to jako strašení, ale teď s mutacemi zápolíme i my. Je strašením i stopka vakcíně AZ? To nelze přesně říci. Lze ale poznamenat, že Afrika – se stále živou zkušeností epidemií a bez evropské umanutosti rizikem – na AstraZeneku sází (objednala 500 milionů dávek), tak jako Latinská Amerika (150 milionů dávek).



Máme-li to prozatím shrnout, nabízí se heslo „nikdy neříkej nikdy“. Začátkem března jsme tu psali, že ruská vakcína Sputnik se příliš ideologizuje a předem odmítá. O týden později, když evropský certifikát získala vakcína Jonson & Johnson, jsme psali, že západní kapacity jsou dostatečné a Sputnik téma pro politické exoty. Nyní jsou západní kapacity opět zpochybněny, a to na domácí půdě – tam, kde společnost utopicky sází na eliminaci veškerého rizika. Může se to jevit jako nahrávka pro Sputnik, Sinopharm či Sinovac. Ve skutečnosti to nahrává sejmutí ideologických brýlí.