PETRÁČEK: O fous. Bude šéfka EK z německé vlády, nebo z opozice?

Konec dobrý, všechno dobré. Tuto emoci vyzářila tvář Ursuly von der Leyenové, již posvěcené předsedkyně Evropské komise. Snímek pořízený těsně poté, co ji schválili europoslanci, nemá oficiózní ráz, vyjadřuje spíše úlevu. Heslo konec dobrý, všechno dobré platí často.

V USA si to mohl říkat George Bush mladší, když v roce 2000 vyhrál o pár desítek hlasů na Floridě. Ale v rámci Evropské unie, nové Komise a všeho, co bude dalších pět let pod jejím vedením následovat, jde víc než u Bushe o začátek nejistoty než o její konec. Tudíž způsob schválení Ursuly von der Leyenové signalizuje cosi více než jen souboj o většinu europoslanců.

Za prvé. Von der Leyenová dostala 383 hlasů, což sice stačilo na úspěch, ale zaostává za předpovědí. Podle očekávání pro ni měli hlasovat evropští lidovci, liberálové, Italové z Hnutí pěti hvězd i socialisté – což obnášelo rezervu asi stovky hlasů. Jenže von der Leyenová prošla jen o devět. Získala 383 hlasů oproti 422, které před pěti lety sklidil její předchůdce Juncker. Volba je tajná, tak nelze po zemanovsku rozklíčovat „zrádce“, ale spekulace zastavit nelze. Tedy ani otázku: nepodrazili ji nakonec zejména němečtí sociální demokraté?



Za druhé. To nás dostává k bodu, nakolik politika v nejvyšších patrech EU zrcadlí politiku německou. V Berlíně sociální demokracie (SPD) hlasovala pro velkou koalici s CDU a také spolu vládnou. Ale proč se tatáž SPD veřejně zdráhala podpořit šéfku Evropské komise z „domácí velké koalice“? Proč tolik potentátů chtělo v čele Komise socialistu Timmermanse, když evropské volby jasně vyhráli lidovci včetně CDU? Zřejmě proto, že i v Německu se už dívají za obzor současné vlády a sondují šance vládnutí koalice SPD, Zelených a postkomunistické Levice (natrénovaného z města Berlín). Von der Leyenová tedy nemusí – alespoň pro někoho – působit jako vyslankyně německé vlády v Komisi. Může nastat doba, že bude působit jako vyslankyně německé opozice.

Za třetí. Von der Leyenová získala mandát evropských poslanců. Ale přitom nemá mandát evropských voličů. Vždyť jako volební lídr lidovců vystupoval Manfred Weber. Nebude divu, vyhodnotí-li evropští voliči instalaci von der Leyenové tak, že bafuňáři opět rozhodli místo nich, a jejich nadšení pro evropskou demokracii opadne. A pozor, před tím nevarují populisté, ale i progresivní list Der Spiegel.