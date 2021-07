Olympiáda v duchu pokroku. Mění se symbolika, ale logiku v tom nehledejte

Pozornost vzbudilo nové olympijské motto. Místo „rychleji, výše, silněji“ zní „rychleji, výše, silněji – společně“. Ale upřímně, co je na tom špatného? Ohroženi se mohou cítit spíše sami identitáři. Vždyť výraz „společně“ válcuje jednotlivé identity, tedy to, co je jim svaté.